Salone Nautico, lo spostamento a ottobre piace agli albergatori. Per il fine settimana ancora camere disponibili

Genova. “Sulla carta ci sembra un buon Salone Nautico, averlo a ottobre è una buona cosa”. Laura Gazzolo, presidente della sezione Turismo, Cultura e Comunicazione di Confindustria Genova, traccia il quadro della situazione alberghiera alla vigilia della kermesse che da sempre rappresenta un momento importante per la ricettività turistica genovese. Quest’anno il Salone è stato spostato dall’1 al 6 ottobre, traslato rispetto al periodo degli anni scorsi (la terza settimana di settembre).

“Soprattutto per i colleghi più centrali ho visto una buona previsione − spiega a Genova24.it − ci sembra che ci sia anche un ritorno a organizzare i pernottamenti presso gli alberghi. Ci sono state più richieste in anticipo, più organizzazione. Di sicuro resta ancora disponibilità su sabato e domenica, tradizionalmente i giorni in cui arrivano i visitatori da fuori. Poi le somme le tiriamo alla fine, tra di noi ci parliamo sempre e avere il salone a ottobre è una buona cosa”.

Settembre, per gli albergatori, è stato un buon mese anche senza Salone Nautico: “In questo 2026 è stato dimostrato che è un mese dove c’è ancora un buon flusso di turisti, inoltre cominciano i meeting di business”. Un mix, forse anche complice il bel tempo, che ha soddisfatto chi ha una struttura ricettiva.

E ottobre, oltre al Salone, sono previsti anche altri eventi tra convegni e spettacoli.

“Tutto ciò che è organizzato in questa città in periodo non di alta stagione è manna per noi − commenta Gazzolo − pensiamo alle assunzioni: con lavoro ancora su ottobre i contratti non terminano il 30 settembre. Vero che la data non l’abbiamo decisa noi, ma se possiamo dare il nostro contributo preferiamo questo periodo. Ci auguriamo che si possa andare avanti anche su novembre per dare stabilità alle risorse umane”.

Andando a guardare i prezzi previsti per il periodo del Salone è naturale vedere qualche aumento: “È chiaro che se c’è un evento le cose vanno così. Noi non pensiamo di essere una destinazione con tariffe alte, leggiamo i dati delle altre città e la tariffa media nostra è molto giusta. Per certe categorie di 5 stelle dovrebbe anzi essere più alta. Ho visto che su domenica una camera in Hotel di alta fascia va a 250-260 euro, mi sembra normale nel 2026. Se confrontiamo con le altre città che ospitano manifestazioni simili Genova non è per nulla cara”.