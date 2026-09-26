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Da sapere

Salone Nautico, tutte le modifiche alla viabilità: da lunedì corso Marconi chiuso in direzione levante

Tutte le disposizioni per il traffico e i parcheggi in zona Foce. Confermata la Blue Area straordinaria con tariffa giornaliera in corso Quadrio e corso Saffi

corso marconi

Genova. In occasione del 66° Salone Nautico, in programma dal 1° al 6 ottobre al Waterfront di Levante, tornano le modifiche alla viabilità tra cui la chiusura al traffico della carreggiata a mare di corso Marconi, in direzione levante, già a partire da lunedì mattina. La strada rimarrà invece sempre percorribile in direzione centro, ricalcando le disposizioni dell’anno scorso. Confermata anche l’istituzione di parcheggi straordinari in corso Quadrio e corso Saffi con applicazione della sola tariffa giornaliera pari a 12 euro.

Le modifiche alla viabilità in dettaglio

Dalle 6.00 di lunedì 28 settembre alle ore 23.59 di venerdì 9 ottobre:
– divieto di transito veicolare in corso Marconi, carreggiata lato mare, direzione levante, nel tratto compreso tra la Rotatoria 9/11/1989 e l’intersezione con via Casaregis (esclusa), eccetto i veicoli autorizzati. Saranno garantiti accesso e uscita al/dal piazzale M.L. King e piazzale Cavalieri Vittorio Veneto ai mezzi afferenti alle aree di cantiere, dai due varchi di corso Marconi
– obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti nella carreggiata lato ponente di piazza Rossetti all’intersezione con corso Marconi (eccetto i veicoli diretti al parcheggio di corso Marconi lato mare autorizzati)
– soppressione della pista ciclabile di corso Marconi lato mare
– divieto di sosta con rimozione forzata per gli inadempienti in corso Marconi, carreggiata lato mare, direzione levante (eccetto i veicoli autorizzati)
– divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area di piazzale Kennedy, su entrambi i lati della strada senza nome parallela a via dei Pescatori e in via dei Pescatori, nel tratto tra la nuova rotatoria (altezza ponte quota 5,50 accesso Waterfront e padiglione Jean Nouvel) e varco portuale lato ponente.

Dalle ore 6.00 di giovedì 1° ottobre alle ore 23.59 di martedì 6 ottobre:
– eventuale soppressione della corsia ciclabile (su valutazione degli organi preposti ai servizi di polizia stradale) di viale Brigate Partigiane e viale Brigata Bisagno, in entrambe le direzioni, in base alle condizioni di traffico e/o situazioni contingenti
– divieto di sosta con rimozione forzata per gli inadempienti sul lato levante della carreggiata levante di viale Brigate Partigiane, nel tratto compreso tra la rotatoria 9/11/1989 e via Gestro nonché sul lato monte di via Gestro, nel tratto compreso tra il civico 17 nero e l’intersezione con viale Brigate Partigiane, con contestuale istituzione di stalli di sosta riservati alle persone con impedita o ridotta capacità motoria
– divieto di sosta con rimozione forzata per gli inadempienti negli stalli lato ponente della carreggiata lato ponente di piazza Rossetti, nel tratto compreso tra il civico 5R e l’intersezione con corso Marconi, con la contestuale istituzione di area riservata alla sosta taxi
– divieto di sosta con rimozione forzata per gli inadempienti nel lato ponente della carreggiata ponente di viale Brigate Partigiane, direzione mare, nel tratto compreso tra il civico 3E rosso e l’intersezione con via dei Pescatori, con la contestuale istituzione della fermata bus e per le navette dedicate alla manifestazione
– istituzione di aree di sosta longitudinali all’asse stradale in regime di blu area sul lato mare di corso Aurelio Saffi e corso Quadrio, laddove tecnicamente possibile e in aggiunta a quanto già esistente, ad esclusione del tratto lato mare di corso Aurelio Saffi compreso tra le intersezioni semaforizzate con via Rivoli e via Fiodor, con orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e divieto di fermata con rimozione forzata negli altri orari
– divieto di fermata nello stacco lato mare di corso Aurelio Saffi attualmente non oggetto di regolazione, all’altezza del civico 11
– istituzione del limite di velocità di 30 km/h sul lato mare di corso Quadrio a partire dall’intersezione con via delle Casaccie e in corso Aurelio Saffi sino all’intersezione con via Brigata di Fanteria
– ai conducenti dei veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone e n.c.c. è consentito il transito veicolare nei tratti pedonali di piazza Caricamento e piazza Raibetta a velocità fortemente moderata ed adeguata al flusso pedonale in atto
– in viale Emanuele Filiberto Duca d’Aosta è istituito un settore riservato al capolinea delle linee del TPL urbano sul lato ponente, nel tratto compreso tra viale Paolo Thaon di Revel e via Luigi Cadorna.

Per il solo periodo della manifestazione, si dispongono le seguenti misure tariffarie e di sosta:
1. istituzione di aree di sosta longitudinali all’asse stradale in regime di blu area, con applicazione della sola tariffa forfettaria giornaliera pari a 12 euro, sul lato mare del corso Aurelio Saffi e di corso Quadrio, laddove tecnicamente possibile, ad esclusione del tratto lato mare di corso Aurelio Saffi compreso tra le intersezioni semaforizzate con Via Rivoli e Via Fiodor, con orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e divieto di fermata con rimozione forzata negli altri orari
2. nelle aree in concessione a Genova Parcheggi., nelle zone A e B (ad eccezione di salita Vignola, via Beccari, piazza Paolo da Novi, via Mascherpa, via Rimassa, piazza Rossetti, via Marcello Staglieno), e in Mura delle Cappuccine (negli stalli posti a centro strada), è consentita la sosta agli autocaravan
3. negli stalli di sosta in concessione a Genova Parcheggi S.p.A., nelle zone A, B, D, E, F, L ed M (limitatamente all’area compresa tra corso Italia inclusa, via Cavallotti inclusa via Albaro esclusa, via Ricci esclusa, via Boselli esclusa, via Pisa esclusa e via Caprera esclusa), l’attuale regolamentazione Blu Area viene estesa anche ai giorni festivi; tale regolamentazione viene estesa a tutte le “Isole Azzurre” presenti in Blu Area nelle zone sopra menzionate
4. deroga per i titolari di permesso Blu Area residenti nella zona Foce (zone A e B), con estensione della validità del permesso a tutta l’area Blu Area durante il periodo della manifestazione.
5. riattivazione, limitatamente alla durata dell’evento, delle aree di sosta a pagamento denominate “isole azzurre estive”, con mantenimento della tariffa oraria attuale e introduzione di una tariffa giornaliera pari a 12 euro, in linea con gli altri parcheggi dedicati alla manifestazione.
La polizia locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

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