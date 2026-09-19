Salis all’Expo della Val Fontanabuona: incontro con i sindaci, riflettori sulle difficoltà di Amt

Calvari. Visita della sindaca di Genova e della Città metropolitana Silvia Salis all’Expo Val Fontanabuona & Valli del Tigullio, in corso a Calvari. La sindaca è stata accolta dal primo cittadino di San Colombano Certenoli Claudio Solari, dagli amministratori dei Comuni partner dell’iniziativa e dei Comuni costieri, dal presidente dell’Ente Parco dell’Aveto e dalla consigliera della Città metropolitana Ilaria Bozzo.

Salis ha visitato gli stand della manifestazione e incontrato produttori, artigiani e rappresentanti delle realtà del territorio, tra formaggi, salumi, confetture, produzioni agricole e lavorazioni tradizionali del legno. Un’occasione per conoscere da vicino le eccellenze e le attività delle vallate.

Durante la visita non è mancato il confronto con i sindaci sui principali problemi che interessano le aree interne della Città metropolitana. Tra i temi affrontati anche la situazione del trasporto pubblico locale e, in particolare, le difficoltà che stanno interessando Amt, una questione particolarmente sentita dai Comuni della Fontanabuona e delle vallate.

La sindaca ha assicurato agli amministratori presenti l’impegno della Città metropolitana a mettere in campo ogni possibile azione per salvaguardare il servizio e garantire ai cittadini collegamenti adeguati alle esigenze del territorio.

Nel corso della visita Salis ha inoltre ricevuto alcuni prodotti e oggetti rappresentativi delle realtà locali: tra questi un cestino di porcini raccolti sul Monte Aiona dal sindaco di Santo Stefano d’Aveto Mattia Crucioli, una “Pigotta” realizzata nell’ambito del laboratorio Unicef promosso dal Comune di Carasco e una pochette creata dall’artista merlettaia Luciana Brescia.

La giornata, secondo quanto sottolineato dal Comune di San Colombano Certenoli, è stata anche un momento di confronto tra i diversi livelli istituzionali, con l’obiettivo di portare direttamente all’attenzione della sindaca le esigenze delle comunità dell’entroterra.

L’Expo Val Fontanabuona & Valli del Tigullio si conferma così un punto di incontro tra amministrazioni, produttori, artigiani e associazioni, con l’obiettivo di valorizzare le identità e le potenzialità delle vallate.