Due sale prove musicali gratuite in arrivo a Genova: “Un progetto per rendere i giovani protagonisti”

Genova. Il Comune di Genova aprirà in città due sale prove gratuite per i giovani che vogliono praticare attività musicali. La novità è stata annunciata dalla sindaca Silvia Salis durante il dibattito andato in scena sotto il tendone della Festa dell’Unità a Caricamento. E oggi emergono ulteriori dettagli sull’iniziativa, che sarà annunciata ufficialmente in autunno nell’ambito di un progetto più ampio portato avanti dall’amministrazione per coinvolgere una fascia d’età che da anni reclama spazi di libera espressione.

I due spazi gratuiti, che potrebbero essere solo i primi di una lista destinata ad allungarsi in futuro, saranno in centro e nel Ponente, come ha rivelato la stessa Salis. Per ora non è nota l’ubicazione precisa, ma è certo che si tratti di locali già nella disponibilità del Comune: “L’obiettivo – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – è rigenerare spazi di proprietà pubblica per soddisfare le esigenze dei cittadini. Stiamo lavorando in sinergia con gli assessori Davide Patrone e Francesca Coppola. Per la realizzazione di questi due spin-off siamo già in fase avanzata, se poi funzioneranno puntiamo a estendere la rete in base alle richieste“.

Uno dei modelli di riferimento è Bergamo, dove il quartiere Monterosso ospita uno spazio giovani attrezzato con una sala prove per band o progetti solisti attrezzata con batteria, mixer, amplificatori e microfoni, oltre a un atelier creativo con sala espositiva e dotazioni per giovani artisti.

A disposizione attualmente ci sono circa 130mila euro di finanziamenti concessi dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito di un accordo per promuovere la creatività giovanile. “Potenzialmente potrebbero bastare per entrambe le sale – riferisce l’assessore – ma dipende dal progetto che verrà costruito interno. In ogni caso abbiamo già aperto un dialogo per la possibilità di aggiungere altri fondi”.

Ancora da definire le modalità di gestione degli spazi, che potrebbero essere affidati a realtà associative o restare in capo all’ente pubblico: “Stiamo ragionando su questo aspetto che garantisce il buon successo dell’operazione, entro l’autunno definiremo tutti i dettagli”, spiega Montanari. Per l’apertura bisognerà attendere il 2027, dati i tempi tecnici per lavori di adeguamento e allestimenti vari: “Ma sono cose che in 6-8 mesi si realizzano“, assicura l’assessore

In ogni caso non si tratta di un’iniziativa spot. “Tutto questo fa parte della maggiore attenzione che vogliamo dare ai giovani, non solo come fruitori ma anche come protagonisti dell’offerta culturale. Del resto è una delle linee presentate all’inizio del nostro mandato”, sottolinea Montanari. Sulla stessa linea c’è ad esempio lo Young Board di Palazzo Ducale, un gruppo di giovani scelti dalla Fondazione tramite bando per stimolare nuove proposte da indirizzare ai loro coetanei.