Sagre e feste, il fine settimana a Genova e in Liguria: dai fuochi di Recco allo sport nell’entroterra

Genova. Settembre in Liguria si apre con un weekend ricco di eventi in tutto il territorio, finanziati dalla Regione Liguria nell’ambito delle iniziative dedicate agli Eventi Autentici Liguri e al Tempo Libero.

L’Ente ha stanziato complessivamente 575 mila euro per sostenere 206 eventi da ponente a levante: 179 sono manifestazioni legate alle tradizioni e all’identità del territorio, organizzate da Comuni e Pro Loco, mentre 27 sono iniziative dedicate al tempo libero promosse dalle associazioni locali.

PROVINCIA DI GENOVA

Montebruno – Dal 5 al 7 settembre si svolgono i festeggiamenti di N.S. di Montebruno, con celebrazioni religiose, momenti di festa e iniziative dedicate alla tradizione locale in vista della festa patronale dell’8.

Rezzoaglio – Il 6 settembre si svolge la Rassegna interregionale del cavallo Bardigiano, un appuntamento dedicato a questa razza equina, con esposizioni e iniziative per conoscere da vicino il mondo dell’allevamento e della tradizione rurale.

Valbrevenna – Il 6 settembre si svolge U Mundantigu, una manifestazione dedicata alla riscoperta delle tradizioni e degli antichi mestieri del territorio, tra cultura locale, convivialità e intrattenimento.

Recco – Dal 7 all’8 settembre si svolge la Sagra del Fuoco – festeggiamenti in onore di N.S. del Suffragio, con le celebrazioni religiose e i tradizionali spettacoli pirotecnici.

Savignone – Il 5 settembre si svolge la Festa Patronale di Sorrivi, che unisce tradizione religiosa e popolare della frazione, accompagnata da momenti di festa e convivialità.

Casella – Il 6 settembre si svolge “Stracasella”, una manifestazione all’insegna dello sport e dello stare insieme, con un percorso che coinvolgerà partecipanti e territorio.

Santa Margherita Ligure, Genova e Busalla – Il 4 e 5 settembre si svolge “Musicamica Tempo Libero”, una rassegna musicale che porterà concerti e appuntamenti dedicati alla musica in diverse località del territorio.

PROVINCIA DI IMPERIA

Cervo – Dall’1 al 12 settembre si svolge l’Accademia musicale estiva di Cervo, che offre concerti, appuntamenti musicali e occasioni di incontro con musicisti e giovani talenti.

Diano Castello – Il 4 e 5 settembre si svolge “Castrum Diani – Festa medievale”, con il borgo che tornerà indietro nel tempo tra rievocazioni storiche, figuranti, spettacoli e atmosfere medievali.

PROVINCIA DI SAVONA

Mallare – Dall’8 al 12 settembre si svolge la Natività di Maria, con le tradizionali celebrazioni dedicate alla festa patronale e momenti di aggregazione per la comunità.

Noli – Dal 4 al 6 settembre si svolge “La Repubblica del Gusto”, un appuntamento dedicato alle eccellenze gastronomiche del territorio, con degustazioni e iniziative alla scoperta dei sapori e dei prodotti locali.

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Luni – Dal 7 all’8 settembre si svolge la Festa Patronale della B.V. Addolorata del Mirteto, con le celebrazioni religiose e i tradizionali momenti di festa che coinvolgeranno la comunità e i visitatori.

“Questo primo weekend di settembre offre un calendario particolarmente ricco, che racconta la Liguria attraverso le sue tradizioni, la cultura locale, le feste patronali, la musica, lo sport e le eccellenze enogastronomiche – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi –. È una riscoperta delle tradizioni e dell’identità dei nostri territori che viene sempre più apprezzata anche dai turisti, alla ricerca di esperienze autentiche e di un contatto diretto con i luoghi che visitano. Sostenere questi appuntamenti significa quindi non soltanto preservare e valorizzare un patrimonio che appartiene alle nostre comunità, ma anche arricchire l’offerta turistica della Liguria e creare nuove occasioni per conoscere i borghi e l’entroterra”.