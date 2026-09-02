Sagra del Fuoco di Recco, reti in mare per raccogliere i residui degli spettacoli pirotecnici

Recco. La Sagra del Fuoco di Recco conferma l’impegno per la tutela del mare. In occasione della manifestazione del 7 e 8 settembre sarà sperimentata la posa di reti a maglia sottile nello specchio d’acqua antistante il molo di Ponente per intercettare i residui provocati dagli spettacoli pirotecnici.

Saranno collocate reti a maglia sottile lungo il molo e nello specchio acqueo antistante, interessato dalla possibile ricaduta del materiale di risulta dei fuochi d’artificio, come frammenti di plastica, stagnola e altri residui. L’attività verrà svolta dall’ufficio Ambiente del Comune di Recco in collaborazione con la Blackwave, di passeggiata Punta Sant’Anna, nella persona del legale rappresentante Stefano Bellotti, e con la cooperativa pescatori San Fortunato di Camogli e il suo presidente Massimiliano Fasce.

L’installazione delle reti si aggiunge agli interventi già consolidati negli anni, che prevedono la pulizia delle aree di lancio, la differenziazione dei materiali recuperati e la bonifica dei fondali effettuata nei giorni successivi ai fuochi.

“Una novità che va nella direzione di una festa in onore di Nostra Signora del Suffragio nell’ottica della tutela del mare e del territorio – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – . L’attività avviata in via sperimentale nella sola zona di Ponente, quindi in una delle due aree di sparo, servirà a testare l’efficacia del sistema e a migliorare ulteriormente le azioni di tutela ambientale già messe in atto da tutti i soggetti coinvolti. Le reti avranno lo scopo di contenere e intercettare materiali caduti in mare, consentendone successivamente il recupero e lo smaltimento, evitando così che gli stessi possano disperdersi nell’ambiente marino e contribuire all’inquinamento delle acque”.

“Un’iniziativa che nasce dalla volontà di collaborare attivamente alla buona riuscita della manifestazione – scrivono Blackwave e la Cooperativa pescatori di Camogli nella comunicazione inviata al Comune di Recco – con particolare attenzione alla protezione dell’ecosistema marino e alla riduzione dell’impatto ambientale derivante dai fuochi d’artificio”.

Nostra Signora del Suffragio, stop allo spazzamento meccanizzato

Il Comune di Recco ha disposto la sospensione del servizio di spazzamento meccanizzato nelle vie del centro cittadino nei giorni 3, 4, 5, 7, 8 e 9 settembre. La decisione adottata dalla giunta comunale intende ridurre i disagi durante le giornate di festività, in onore della patrona. “Abbiamo sospeso il servizio di spazzamento meccanizzato, e il relativo divieto con rimozione forzata dei veicoli, per garantire una migliore fruibilità delle aree di sosta e delle strade del centro in preparazione e durante la Sagra del Fuoco”, dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.