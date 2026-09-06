Tutto pronto per la Sagra del Fuoco di Recco: lunedì e martedì anche sei treni speciali

Recco. Tutto pronto a Recco per la Festa patronale in onore di Nostra Signora del Suffragio, che culminerà come da tradizione nella magnifica “Sagra del Fuoco”, attesa ogni anno da migliaia di persone. La festa è cominciata venerdì sera con il Santuario illuminato con l’accensione delle luminarie. Questo week end gli stand gastronomici con menu a tema e spettacoli musicali. Gli stand gastronomici saranno aperti anche il 7 e 8 settembre alle ore 12 e alle 19.30. E questa sera alle ore 21 è in programma il concerto della Filarmonica Gioacchino Rossini di Recco, diretta dal prof. Alessandro Balboni.

La due giorni dei fuochi:

Lunedì 7 settembre

La città si sveglierà con l’alzabandiera del Comitato e dei 7 Quartieri (ore 9.30), seguito dalla benedizione dei bambini e l’omaggio floreale alla Madonna (ore 10). Alle ore 21 si terrà il Canto dei Primi Vespri della Solennità e Benedizione Eucaristica.

Dalle ore 23 inizierà la lunga notte dei fuochi, con i primi tre spettacoli pirotecnici:

– Quartiere Spiaggia dal molo di ponente, a cura di Luigi Di Matteo – Sant’Antimo (Na);

– Quartiere San Martino, dal molo di ponente, a cura della Pirotecnica Terracciano & Gerardo Scudo – Acerra (Na);

– Quartiere Liceto, dal molo di levante, a cura del Martarello Group – Arquà Polesine (Ro).

Martedì 8 settembre



Il giorno della Suffragina, si aprirà alle ore 3.30 con il tradizionale saluto alla Vergine e la sparata di mascoli dei Quartieri. Alle ore 4.30 sarà celebrata la Messa dell’alba presieduta da Dom Pepe, Priore del monastero San Prospero di Camogli; alle ore 11 la città si raccoglierà per la Solenne Concelebrazione, presieduta da padre Agnello Stoia, parroco della Basilica di San Pietro in Vaticano, con l’offerta dei ceri dei Quartieri e della Città di Recco alla Vergine. Al termine, ore 12.30, è prevista la sparata dei mascoli del Quartiere Verzemma, seguita alle 13 dallo spettacolo pirotecnico dal molo di ponente, curato da Senatore Firework- Cava dei Tirreni (Sa).

La sera, alle ore 20, si svolgerà il Canto dei Secondi Vespri e la Solenne Processione sarà accompagnata dalle tradizionali sparate di mascoli.

Dalle ore 23 si alterneranno i tre spettacoli pirotecnici:

– Quartiere Bastia, dal molo di levante, curato da Piromagia di Salvatore Russo – Pannarano (Bn);

– Quartiere Ponte, dal molo di ponente, curato Carmine Lieto – Visciano (NA);

– Quartiere Collodari, dal molo di ponente; Curato da La Rosa International Fireworks — Bagheria (PA).

A mezzanotte, nel greto del torrente, la sparata di mascoli antistante il Santuario del Quartiere San Martino chiuderà la giornata dedicata alla Patrona.

I treni speciali

Regione Liguria con la collaborazione di Rfi ha attivato sei treni straordinari per raggiungere Recco nelle giornate di lunedì 7 martedì 8 settembre.

Nella serata del 7 settembre saranno disponibili due collegamenti aggiuntivi per il rientro: il treno Recco-Savona, con partenza alle ore 00.30 e arrivo alle 2.20, e il collegamento Genova Brignole-La Spezia Centrale, con partenza alle ore 00.25 e arrivo alle 2.35.

Nella serata dell’8 settembre sarà invece attivato un collegamento Sarzana-Recco, con partenza alle ore 18.04 e arrivo alle 20.15. Sempre nella notte tra l’8 e il 9 settembre saranno disponibili tre ulteriori treni per il rientro: Recco-Sarzana, con partenza alle ore 1.10 e arrivo alle 3.10, La Spezia Centrale-Genova Brignole, con partenza alle ore 23.10 e arrivo alle 1.23, e Recco-Savona, con partenza alle ore 00.30 e arrivo alle 2.20.