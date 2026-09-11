Ruba su un treno una borsa Louis Vuitton con dentro un Rolex a una coppia di turisti: arrestato 27enne

Genova. Un 27enne spagnolo è stato arrestato ieri pomeriggio in flagranza dalla Polfer per aver rubato una borsa da viaggio di marca Louis Vuitton che una coppia di turisti tedeschi aveva messo sulla cappelliera del treno su cui viaggiavano. Nel borsone, oltre a diversi effetti personali c’era anche un Rolex da svariate migliaia di euro.

I turisti erano saliti alla stazione di Santa Margherita Ligure a bordo di un treno diretto a Genova. Avevano sistemato il bagaglio negli appositi spazi sovrastanti i sedili. Ai poliziotti hanno poi raccontato che avevano notato due giovani che stavano molto attaccati a loro, ma il treno era affollato, quindi non hanno dato troppo peso alla cosa.

Appena il treno è arrivato alla stazione di Genova Brignole però uno dei due giovani ha afferrato il borsone e, insieme al complice, è sceso di corsa. I poliziotti della Polfer che stavano pattugliando i binari si sono insospettiti per il tipo di bagaglio e hanno fermato il 27enne. Nella borsa, oltre al prezioso orologio c’erano una piastra per capelli e indumenti con iniziali che non corrispondevano a quelle del ragazzo fermato. Il 27enne è stato arrestato mentre il complice si è dileguato tra i passeggeri dello scalo ferroviario.