Ruba all’Esselunga e si scaglia contro gli addetti alla sicurezza che lo arrestano

Genova. Ha rubato circa 350 euro di merce all’interno del supermercato Esselunga di via di Francia mettendo tutto in una busta per poi oltrepassare le casse automatiche senza pagare.

Il ladro però, un cittadino giordano di 55 anni, è stato notato dagli addetti alla sicurezza del supermercato. A quel punto ha abbandonato la merce e per fuggire si è scagliato contro il personale del supermercato, sputando e colpendoli finché non è stato bloccato e arrestato.

In caso di reati come quello di rapina infatti anche un privato cittadino può procedere all’arresto, come prevede l’articolo 383 del codice di procedura penale, con l’obbligo di avvertire e consegnare il fermato immediatamente alle forze dell’ordine. E così ha fatto i personale della sicurezza che hanno mostrato poi ai poliziotti i video del furto e del momento del fermo.

Nello stesso pomeriggio, gli agenti sono intervenuti anche in un supermercato di via del Lagaccio per una segnalazione simile: un uomo aveva nascosto delle bottiglie nel suo zaino, cercando di non pagarle alla cassa. Il personale presente, che lo aveva visto prelevare la merce, gli ha intimato di mostrare quanto appena rubato. L’uomo a quel punto ha riconsegnate ma ha iniziato a dare in escandescenze, spintonando la commessa e minacciando i presenti con un bastone di legno. E’ stato rintracciato, portato in Questura e denunciato