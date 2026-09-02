Scippa una giovane della borsa lasciata nel cestino della bici a noleggio, ladro arrestato

Genova. Un uomo di 35 anni è stato arrestato per furto aggravato dalla polizia di Stato di Genova. Nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre ha rubato il borsone di una ragazza portandolo via dal cestino della bici che la giovane aveva preso a noleggio.

I fatti sono avvenuti intorno alle 2 del mattino tra piazza Fontane Marose, dove la ragazza ha fermato le volanti, via Cairoli, via Garibaldi e salita di San Gerolamo, dove il ladro era scappato.

Gli agenti lo hanno inseguito dopo averlo individuato dalla sala operativa della questura grazie alle telecamere di videosorveglianza e lo hanno sorpreso proprio mentre stava frugando nel borsone rubato.

L’uomo ha tentato di scappare ma è stato raggiunto, bloccato e fatto salire sulla volante.

Dalla denuncia presentata dalla vittima è emerso che l’uomo, un 35enne peruviano, con un pretesto, aveva attirato l’attenzione della ragazza chiedendole informazioni su come noleggiare una bici elettrica, per poi, con un gesto repentino, asportare lo zaino che la donna aveva riposto all’interno del cestino del mezzo.

L’uomo è arrestato e portato in questura in attesa dell’udienza con rito direttissimo prevista per oggi.