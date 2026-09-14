“Rosso di sera”, il ciclo di incontri di Avs e Sinistra Italiana per aprire la politica alla città

Genova. Sinistra Italiana Genova – AVS lancia “Rosso di sera – Conversazioni su… Bene comune e mercificazione”, la nuova iniziativa per aprire la sede di Stradone Sant’Agostino alla città con un appuntamento fisso dedicato al confronto sui grandi temi della vita quotidiana.

Il primo appuntamento sarà giovedì 17 settembre alle ore 18, con “La strada e la paura. Sicurezza reale e sicurezza percepita, decoro e diritti”. Da lì, ogni due settimane, sempre di giovedì alle 18 e a ingresso libero, Rosso di sera affronterà un tema diverso attraverso una formula pensata per mettere insieme competenze, politica e soprattutto partecipazione del pubblico.

“Quando abbiamo inaugurato la nuova sede di AVS in Stradone Sant’Agostino ci eravamo ripromessi che sarebbe stata un luogo aperto alla città, di incontro, scambio e dibattito – spiega Simona Cosso, segretaria provinciale di Sinistra Italiana Genova – AVS –. Rosso di sera nasce proprio con questo obiettivo: mettere insieme esperti, politica e soprattutto la voce delle persone. Ascoltare, confrontarsi e anche mettersi in discussione è fondamentale, ma vogliamo che ciò che emerge dal dibattito possa poi trasformarsi in proposte e azioni concrete”.

Il programma prevede circa 18 puntate fino all’estate 2027, articolate intorno ai grandi beni comuni e ai temi che incidono direttamente sulla vita delle persone: sicurezza, lavoro, casa, sanità e salute mentale, scuola, città vivibile, aree interne, cultura e identità. Temi diversi legati da un unico filo conduttore: provare a comprenderli e discuterli sottraendoli alla loro riduzione a merce, materiale da propaganda o privilegio.

Si comincia dalla sicurezza, un terreno che AVS vuole riportare fuori da una lettura esclusivamente repressiva e securitaria, per affrontarlo partendo dai dati, dai diritti e dalle condizioni materiali delle persone. Essere sicuri non significa soltanto avere più forze dell’ordine sotto casa, ma anche poter contare su stabilità economica e sociale, servizi, lavoro, casa e comunità.

Ogni incontro durerà circa 90 minuti e vedrà confrontarsi quattro voci: due esperti del tema, un componente della segreteria provinciale e un eletto o un’eletta. Si partirà da uno stimolo – un dato, una storia, una domanda – per sviluppare una conversazione moderata, senza monologhi. Ampio spazio sarà riservato alla sala, con interventi liberi e, a seconda degli appuntamenti, tavoli di discussione, cartoline con domande e proposte o votazioni dal vivo.

“Vogliamo recuperare innanzitutto la dimensione dell’incontro e del dibattito in presenza – sottolinea Marina Cassani, vicesegretaria provinciale di Sinistra Italiana Genova –. La tecnologia ha sostituito molti incontri e molte relazioni, mentre parlare insieme dei temi che attraversano le nostre vite è fondamentale per ricreare empatia. Pensare a un mondo diverso significa partire dalle persone, da chi ogni giorno si confronta con i problemi della quotidianità e spesso si sente solo”.

Un confronto che non vuole esaurirsi nella serata. Al termine di ogni puntata, infatti, l’eletto o l’eletta presente avrà il compito di tradurre quanto emerso in due o tre impegni concreti. Successivamente saranno pubblicate una scheda di sintesi con gli impegni assunti e la registrazione audio o video dell’incontro.

Il progetto è stato ideato da Luca Filippini, componente della segreteria provinciale di Sinistra Italiana Genova, con l’obiettivo di costruire un format riconoscibile e continuativo, una sorta di serie a puntate capace di accompagnare il confronto politico con la città fino all’estate del prossimo anno.

“Rosso di sera nasce dall’idea di destrutturare i temi di cui si sente parlare di continuo e, invece di riassumerli in slogan, vogliamo smontarli, approfondirli un pezzo alla volta e guardarli da più angolazioni – spiega Luca Filippini -. È una serie di incontri costruita anche per fare qualcosa di più della semplice divulgazione: vogliamo che le persone possano discutere liberamente degli argomenti che tratteremo, nella stessa stanza con chi quei temi li studia e con chi è stato eletto, per costruire insieme proposte e soluzioni. L’idea è di fare degli incontri “democratici” e partecipativi: non comizi, non lezioni frontali”.

La prima puntata, “La strada e la paura”, affronterà dunque il rapporto tra sicurezza reale e percepita, decoro e diritti. L’incontro sarà aperto da Giovanni Giaccone e vedrà la partecipazione di Vittorio Ranieri Miniati, Claudio Marciano, Claudio Carbone, Simona Cosso e Gabriele Ronco.

Il capitolo dedicato alla sicurezza continuerà poi giovedì 1 ottobre con “Dentro le mura”, dedicato alle carceri, e giovedì 15 ottobre con “La giustizia che (non) arriva”.