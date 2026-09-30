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Denunciato

Rompe il parabrezza del bus a pugni: paura a bordo a Sestri Ponente

La segnalazione è arrivata poco prima delle 19 da piazza Baracca

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Genova. Ha sferrato un pugno contro il parabrezza dell’autobus riuscendo a creparlo e costringendo l’autista a fermare la corsa. L’uomo, un 45enne genovese, è poi scappato, ma è stato rintracciato poco dopo dalla polizia.

La segnalazione è arrivata poco prima delle 19 da piazza Baracca. La volante del commissariato Cornigliano ha raggiunto l’autobus, nel frattempo fermo, e ha chiesto la descrizione dell’uomo, che è stato poi individuato vicino a un bar in via Travi.

Il 45enne aveva con sé un coltello a serramanico con una lama da 10 centimetri. È stato portato in commissariato e denunciato.

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