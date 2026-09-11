Rolli Days, nel ventennale del riconoscimento Unesco arriva la nuova squadra: 271 divulgatori scientifici

Genova. Sono state 436 le candidature pervenute a seguito dell’avviso pubblico promosso dal Comune di Genova – capofila del Comitato di Pilotaggio che gestisce il sito UNESCO Genova: Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli – per il conferimento di incarichi a divulgatori scientifici del patrimonio culturale.

Le selezioni si sono concluse con un riscontro straordinario, confermando la forte attrattiva nazionale del bando. Al termine di un rigoroso iter di valutazione, la nuova short list – con validità triennale – è ufficialmente composta da 271 idonei. Un risultato che unisce continuità e novità: ben 161 di loro non avevano mai fatto parte della short list, a testimonianza della costante capacità del progetto di intercettare e valorizzare nuovi talenti.

Il carattere nazionale e attrattivo dell’iniziativa trova conferma nei numeri sulla provenienza: 156 idonei arrivano da fuori del Comune di Genova e 109 provengono da fuori della Liguria. In totale sono 41 le province extra genovesi rappresentate in graduatoria, con presenze significative da Roma (23), Milano (15), Savona (13) e Alessandria (10), a cui si aggiunge una divulgatrice domiciliata all’estero, a Ciutadella de Menorca.

La selezione conferma altissimi standard di competenza e qualità: tra i 271 idonei si contano 29 tra dottorandi e dottorati, mentre i percorsi di studio riflettono una ricca pluralità di saperi: Storia dell’Arte, Architettura, Filologia e Restauro, Lingue, Storia, Scienze della Comunicazione, Lettere moderne, DAMS, Archeologia, Antropologia, Filosofia, Economia dei Beni Culturali, Lettere classiche, Accademia di Belle Arti, Digital Humanities, Informazione ed editoria, Scienze internazionali e diplomatiche, Scienze della formazione primaria ed Economia.

Nata quasi un decennio fa come scommessa innovativa, la figura del divulgatore scientifico dei Rolli Days ha ridefinito gli standard della mediazione culturale in Italia, trasformando i palazzi storici genovesi in un laboratorio a cielo aperto dove la ricerca accademica incontra il grande pubblico. Oggi questa formula di successo, presentata alla Academy UNESCO e in prestigiosi centri di ricerca italiani ed esteri, si arricchisce di nuove energie.

“Con la conclusione di questo avviso pubblico e l’ingresso di 271 idonei, tra cui 161 nuovi volti e oltre 100 professionisti da fuori regione, rinnoviamo con convinzione il nostro investimento sul futuro dei giovani e sulla qualità della proposta culturale di Genova – dichiara l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – In dieci anni, questo gruppo ha visto la partecipazione di circa 500 professionisti capaci di unire un’eccellente preparazione accademica, come dimostrano i 29 dottori e dottorandi in graduatoria e la straordinaria varietà di percorsi di studio, a una spiccata attitudine comunicativa. Sapere di attrarre candidature da 41 province italiane e persino dall’estero conferma che il modello genovese non è solo il pilastro dei nostri eventi, ma una concreta opportunità per attivare nuove carriere nel settore culturale e offrire una formazione d’eccellenza”.