Rissa sul bus a Begato, vetri infranti e minacce all’autista: denunciati i due minorenni identificati

Genova. Sono stati denunciati per rissa, interruzione di pubblico servizio, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale i due minorenni – due fratelli panamensi di 15 e 17 anni – fermati e identificati . Sono stati denunciati pera pubblico ufficiale i due minorenni – due fratelli panamensi di 15 e 17 anni – fermati e identificati la scorsa notte dopo la rissa divampata a bordo del bus 670 a Begato

Il maggiore è stato anche denunciato per violenza privata, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata, il fratello minore dovrà rispondere anche per danneggiamento aggravato e possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. I due sono stati anche multati in via amministrativa per ubriachezza.

Il conducente del mezzo, all’altezza di via Linneo, percependo che a bordo del bus alcuni giovani stessero litigando, aveva deciso di fermare il bus per far scendere i circa 20 passeggeri presenti. I tre giovani coinvolti nella lite, però, erano rimasti a bordo e uno di loro, il 17 enne, aveva minacciato l’autista mentre il fratello minore aveva rotto un finestrino del bus col martelletto frangi-vetro di emergenza.

I due giovani, insieme a un terzo ancora da identificare, erano fuggiti e si erano nascosti sotto alcune auto.

La polizia ha avviato l’istruttoria per l’applicazione nei confronti dei due minori delle misure di prevenzione previste dalla “legge Caivano”, in materia di contrasto alla devianza giovanile.

Proseguono le indagini per identificare il terzo giovane.