Ripetizioni gratuite per studenti delle scuole medie superiori, riaprono le iscrizioni a Portofranco

Genova. Anche quest’anno Portofranco Genova riprende le sue attività gratuite finalizzate a garantire un concreto aiuto allo studio per gli studenti delle scuole medie superiori. L’iniziativa è organizzata in città dall’Associazione Imprevedibile Istante ODV, iscritta all’albo degli enti del Terzo settore.

Portofranco è un luogo dove i ragazzi sono aiutati a trovare un metodo e una passione per lo studio, grazie all’aiuto dei volontari (docenti, studenti universitari o professionisti) che li seguono e offrono il loro tempo per ore di ripetizione one to one totalmente gratuite.

“I ragazzi − come recita il motto cui si rifanno gli oltre sessanta Portofranco in Italia − non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere”. Molti di loro, sentendosi guardati e accolti nel loro bisogno, guadagnano in responsabilità, migliorano nel profitto, si appassionano alle materie di studio, sono riconoscenti per l’ambiente positivo incontrato.

Lo scorso anno a Portofranco Genova hanno proceduto con l’iscrizione 79 ragazzi in difficoltà in una o più discipline da diversi Istituti cittadini. L’impegno dei 46 volontari ha permesso di erogare 1.226 ore di sostegno allo studio, generando un valore economico stimato in circa 30.000 euro a beneficio delle famiglie del territorio. Tra i ragazzi accolti, molti si sono rivolti a Portofranco anche soltanto per trovare una compagnia nello studio o un luogo accogliente in cui fermarsi a studiare. Come sempre sarà particolarmente curato l’accompagnamento all’esame di maturità e all’esame di terza media, supportando l’orientamento alle scelte future.

C’è una novità rispetto allo scorso anno scolastico: oltre agli spazi concessi dalla Parrocchia della SS. Annunziata di piazza Sturla, Portofranco Genova opererà anche in via Archimede 43 (dietro la stazione ferroviaria di Genova Brignole) presso il Centro Misure di Accompagnamento “Gabriella “Lella” Andraghetti” del Banco Alimentare della Liguria. Saremo così presenti anche in un’altra area della città. Non è esclusa la possibilità di prevedere un terzo giorno di apertura a partire dalla seconda parte dell’anno scolastico.

Si riprende quindi dalle iscrizioni, che si svolgeranno, a partire dalle prime settimane di settembre 2026, sia presso il Centro di Misure di Accompagnamento “Gabriella “Lella” Andraghetti” in via Archimede 43/2 il martedì dalle 15 alle 18 sia presso i locali della Chiesa della SS Annunziata di Sturla, in via della Vergine 3, il giovedì dalle 15 alle 18.30. Dal 13 ottobre 2026 si partirà con l’attività ordinaria, nei due indirizzi, sempre martedì e giovedì, dalle 15 alle 19.

Chiunque voglia approfittare dell’occasione può scrivere alla mail portofranco.genova@gmail.com per ricevere indicazioni sulle modalità di prenotazione dell’appuntamento, durante il quale avverrà il colloquio conoscitivo iniziale e, quindi, l’iscrizione al progetto. Anche chi volesse dare il proprio tempo come volontario può scrivere allo stesso indirizzo per concordare l’appuntamento conoscitivo.