Riapre Casa Mazzini – Museo del Risorgimento dopo il restyling, visite guidate ed eventi

Genova. Riapre Casa Mazzini – Museo del Risorgimento dopo un importante lavoro di restyling, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Veste rinnovata e un allestimento coinvolgente, inclusivo e accessibile.

Grazie a un linguaggio grafico di stampo pop, curato dallo studio Corrado Anselmi, e a una palette cromatica che tematizza gli ambienti, il visitatore viene guidato attraverso un viaggio in quattro livelli nella storia di Genova e nella costruzione dell’identità nazionale: dalla cacciata degli austriaci del 1746 alla Resistenza e al 25 aprile 1945.

Gli spazi sono stati ripensati per favorire la fruizione di permanenza e la socialità, integrando salottini di sosta, una sala lettura e una nuova sala conferenze da 60 posti.

Tra le grandi novità risalta anche la Sala Immersiva dell’Inno, dedicata alla nascita del Canto degli Italiani.

“La riapertura di Casa Mazzini segna un passo fondamentale nella valorizzazione del patrimonio culturale genovese. Restituiamo ai cittadini un museo modernizzato nella grafica e nei linguaggi, ma soprattutto una vera e propria “Casa dei Genovesi”: uno spazio vivo, aperto e democratico, dove la memoria risorgimentale dialoga con le nuove generazioni – commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari − attraverso questo straordinario intervento, realizzato grazie alla sinergia con la Fondazione Compagnia di San Paolo, il racconto della nostra identità diventa più accessibile e coinvolgente. Dalla chitarra di Mazzini alle nuove tecnologie della Sala Immersiva dell’Inno, Casa Mazzini viene restituita alla città come luogo simbolo della nostra storia”.

“La Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene, nell’ambito del Protocollo Quadro 2024-2027 con il Comune di Genova, il riallestimento di Casa Mazzini – Museo del Risorgimento, un intervento che coniuga la tutela e la valorizzazione del patrimonio con una rinnovata attenzione all’accessibilità, ai nuovi pubblici e alle giovani generazioni – dichiara Nicoletta Viziano, membro del comitato di gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo – In linea con la Missione “Custodire la Bellezza” dell’Obiettivo Cultura, il progetto mira a rendere il Museo un luogo sempre più aperto e coinvolgente, capace di rileggere la storia attraverso temi di forte attualità e di rafforzare il proprio ruolo all’interno del sistema culturale del territorio».

PROGRAMMA INAUGURAZIONE

Mercoledì 30 settembre

– Visite guidate: percorsi guidati gratuiti per il pubblico con partenze cadenzate ogni ora.

– Ore 17 – Concerto inaugurale del duo Andrea Cardinale e José Scanu. Un programma speciale con brani di Paganini, Mazzini, Rossini e Sivori. Partecipazione libera.

EVENTI E INIZIATIVE

– Sabato 3 ottobre ore 11.15 e 16.30 – Benvenuti a Casa Mazzini. Percorsi guidati gratuiti nel nuovo allestimento (su prenotazione).

– Da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre ore 9 e 11, su prenotazione – Settimana per le scuole. Laboratori gratuiti dedicati alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con percorsi tematici tra cui: Il cielo è di tutti, Bandiere e stendardi e Perché i calciatori cantano l’Inno di Mameli?

– Mercoledì 14 ottobre ore 16.30, su prenotazione – Casa Mazzini per le scuole. Incontro di presentazione dell’offerta educativa dedicato a docenti ed educatori

– Sabato 24 ottobre ore 15.30 – Una Casa piena di storie. Esperienza intergenerazionale e percorso guidato per famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni (su prenotazione).

Il progetto di riallestimento è stato realizzato grazie al fondamentale contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del Protocollo Quadro con il Comune di Genova (2024–2027) rivolto alla valorizzazione culturale e museale del territorio.