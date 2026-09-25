Resti umani ritrovati un un casotto sulle alture di Nervi: indagano i carabinieri

Genova. Il cadavere di un uomo o meglio un teschio e le ossa del corpo, sono stati ritrovati ieri in un casotto in muratura in via Molinetti sulle alture di Nervi.

A fare il macabro ritrovamento i proprietari del fondo, che si trova molto lontano dall’abitazione: non entravano da parecchio tempo nel capanno e avevano deciso di fare un po’ di pulizia.

La coppia ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia San Martino. Si tratterebbe di un uomo il cui corpo era molto vestito e potrebbe essere lì da almeno un anno. Non si può escludere che si tratti di una persona senza fissa dimora che aveva cercato un riparo dal freddo. Solo i successivi accertamenti potranno escludere che sia morto di morte violenta.

Il medico legale Francesco Ventura nel frattempo ha attivato le procedure previste dal protocollo d’intesa per l’identificazione dei cadaveri senza nome che prevede fra l’altro il confronto dei dna e l’incrocio dei dati sulle persone scomparse in modo da tentare di arrivare a un’identificazione