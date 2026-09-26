Regolamento anti alcol, Bordilli (Lega): “La giunta Salis non ha rispettato i tempi, ora apra al confronto”

Genova. “A marzo scorso la giunta Salis aveva annunciato chiaramente che entro settembre – mese di scadenza dell’ordinanza antialcol – si sarebbe arrivati alla revisione e all’approvazione definitiva del regolamento di polizia urbana in merito alle norme anti alcol. Oggi prendiamo atto che gli impegni presi sul timing non sono stati rispettati“. A dichiararlo è Paola Bordilli, capogruppo della Lega in Consiglio comunale ed ex assessore al Commercio del Comune di Genova.

La modifiche sono state annunciate e discusse in commissione a Tursi, ma non ancora formalmente approvate. Non più ordinanze prorogate di volta in volta, quartiere per quartiere, ma una normativa strutturale con divieti generalizzati su tutto il territorio comunale: niente vendita di alcolici per asporto dalle 22 alle 6, niente consumo o detenzione dalle 24 alle 6 (tranne dehors autorizzati). Verrebbero poi individuate aree critiche A e B con orari più estesi a seconda del livello di criticità. Una novità è lo stop alla vendita di bevande alcoliche refrigerate per asporto nelle aree B dalle 12 alle 8 per contrastare degrado e schiamazzi.

“Già a inizio estate, assieme al collega Bevilacqua, avevamo denunciato forti criticità sia nel metodo sia nel merito. Se da un lato l’amministrazione ha confermato la validità delle ordinanze antialcol introdotte dalla Lega e dal centrodestra a partire dal 2018, dall’altro ha inserito un’unica vera novità, gravemente penalizzante: il divieto di vendita di bevande refrigerate dalle ore 12 alle 8 del mattino successivo in diverse aree cittadine. Una scelta calata dall’alto che, all’atto pratico, rischia di soffocare e far chiudere pizzerie d’asporto, panifici, botteghe e negozi in regola, impedendo loro di vendere anche solo una birra fresca ai propri clienti”.

“Assieme al collega Bevilacqua pensiamo che non possano essere gli artigiani e le attività sane a pagare il prezzo della gestione della sicurezza in città – continua Bordilli -. Per questo motivo, ieri abbiamo inviato una nota ufficiale agli assessori competenti e al presidente della commissione per mettere a disposizione la nostra esperienza e avanzare soluzioni concrete e applicabili”.

La Lega chiede di stralciare dal regolamento il divieto per le bevande refrigerate e di gestirlo tramite apposite ordinanze a seconda delle reali esigenze, o almeno di slegarlo dai perimetri delle aree A e B per poterlo decidere di volta in volta. Se invece la giunta decidesse di mantenere questa disposizione, la Lega propone premialità per chi possiede o potrà ottenere marchi di qualità come Artigiani in Liguria: “Riteniamo fondamentale salvaguardare le attività virtuose. La Regione, ne siamo certi, sarà pienamente disponibile a collaborare per implementare ed estendere le categorie interessate”.

“Siamo pronti a un confronto serio e costruttivo. Ci auguriamo che la giunta accolga le nostre proposte per arrivare a un testo serio ed equilibrato, che garantisca la sicurezza senza affondare chi lavora onestamente nel rispetto delle regole”, concludono Bordilli e Bevilacqua.