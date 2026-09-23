Regione Liguria in missione negli Stati Uniti: “Rafforziamo il rapporto con la Georgia”

Genova. Rafforzare i rapporti tra Liguria e Georgia negli Stati Uniti e favorire nuove occasioni di collaborazione nei settori della portualità e della logistica, del commercio internazionale, dell’innovazione e della tecnologia. Sono questi i principali obiettivi della missione della Regione Liguria in Georgia che prenderà il via oggi, mercoledì 23 settembre, a Savannah e si concluderà venerdì 25 settembre ad Atlanta, con una delegazione impegnata in una serie di incontri con istituzioni, imprese, operatori economici, università e realtà della ricerca e dell’innovazione.

La delegazione è guidata dal capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria, ammiraglio Massimiliano Nannini, e comprende rappresentanti di Federlogistica, Università di Genova, Aeroporto di Genova, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Agenzia in Liguria, Istituto Italiano di Tecnologia, Liguria International e Filse. Ad Atlanta si aggiungeranno inoltre due aziende liguri, Cactus Holding e Firmamento Technologies, che parteciperanno agli incontri con il sistema economico e dell’innovazione della Georgia.

“La missione in Georgia conferma la volontà della Liguria di essere protagonista sulla scena internazionale, valorizzando quella vocazione all’apertura verso il mondo che fa parte della nostra storia – dichiara il consigliere regionale incaricato alle Relazioni Internazionali Angelo Vaccarezza -. Le relazioni internazionali non sono un esercizio di rappresentanza, ma uno strumento concreto per accompagnare le nostre imprese sui mercati esteri, attrarre investimenti e creare nuove opportunità per i giovani e per l’intero territorio. Il valore di questa iniziativa sta anche nella capacità di presentarci come sistema, con istituzioni, università, ricerca e mondo produttivo che lavorano insieme verso obiettivi condivisi. È su questa strada che intendiamo proseguire, consolidando il dialogo con gli Stati Uniti, partner strategico per la nostra economia, e rendendo la Liguria sempre più riconoscibile nelle reti internazionali”.

“Essere qui significa mettere in relazione due territori che hanno una forte vocazione internazionale e che possono trovare numerosi terreni comuni, a partire dalla portualità, dalla logistica e dagli scambi commerciali – dichiara il capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria, ammiraglio Massimiliano Nannini -. Vogliamo rafforzare il rapporto tra Liguria e Georgia partendo dalle relazioni istituzionali per arrivare a connessioni concrete tra imprese, università, centri di ricerca e realtà dell’innovazione. Atlanta e il suo sistema economico sono un interlocutore di grande interesse anche per le competenze sviluppate nei settori della tecnologia, della manifattura avanzata e dell’automazione. Il nostro obiettivo è costruire un percorso che possa produrre risultati nel tempo, dando continuità agli incontri e arrivando già nel 2027 a nuove iniziative e progetti condivisi”.

Mercoledì 23 settembre la giornata sarà dedicata in particolare a portualità, logistica e commercio internazionale. In mattinata è prevista la visita alla Georgia Ports Authority, con una presentazione dedicata alle attività e alle prospettive di sviluppo e un confronto con i rappresentanti dell’autorità portuale, seguito dalla visita al Garden City Terminal. Nel pomeriggio, al World Trade Center Savannah, si terrà un incontro dedicato allo sviluppo del commercio internazionale e alle opportunità di collaborazione economica tra Georgia e Liguria, con un confronto con operatori della logistica, dell’import-export e del commercio internazionale.

Giovedì 24 settembre, ad Atlanta, sarà dedicato ai rapporti istituzionali, economici e all’innovazione. La mattinata si aprirà alla Metro Atlanta Chamber con un confronto con rappresentanti dello Stato della Georgia e della Camera di commercio dell’area metropolitana. Al centro dell’incontro ci saranno il protocollo d’intesa tra Georgia e Liguria, la promozione degli scambi commerciali e degli investimenti e le opportunità di collaborazione nei settori della logistica, della manifattura avanzata, dell’automazione, dei servizi finanziari e tecnologici, dell’automotive, della mobilità elettrica e dell’aerospazio.

A seguire, la delegazione visiterà Tech Square, uno dei principali poli dell’innovazione di Atlanta, e l’ATDC, centro dedicato al sostegno alle startup e alle imprese tecnologiche, per approfondire possibili forme di collaborazione con la Liguria. Nel pomeriggio il programma proseguirà nella contea di Gwinnett, con un incontro con la locale Camera di commercio e con imprese italiane e internazionali presenti sul territorio. La delegazione sarà inoltre ospite di Emory University per un confronto su innovazione, imprenditorialità, tecnologie applicate alla salute, intelligenza artificiale, ricerca e trasferimento tecnologico. È prevista anche la visita a The Hatchery, l’incubatore dell’università.

La giornata conclusiva, venerdì 25 settembre, sarà dedicata al mondo delle imprese, dell’industria, dell’innovazione e del turismo. La mattinata si aprirà con un confronto sul futuro della logistica, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, all’automazione e alle nuove catene di approvvigionamento, al quale prenderanno parte rappresentanti del mondo della logistica, del trasporto aereo e del sistema portuale ligure. A seguire è prevista una sessione dedicata all’innovazione e alle opportunità offerte dal sistema economico di Atlanta, con la partecipazione di imprese, rappresentanti dell’Università di Genova, FILSE e Istituto Italiano di Tecnologia. Sempre il 25 settembre è previsto inoltre un incontro con i tour operator, finalizzato a favorire la conoscenza reciproca e a individuare possibili occasioni di collaborazione sul fronte turistico.