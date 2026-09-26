Regione Liguria in missione negli Stati Uniti: ad Atlanta focus su logistica, intelligenza artificiale e innovazione

Stati Uniti d’America. Si è conclusa ad Atlanta la terza e ultima giornata della missione di Regione Liguria in Georgia (Usa), dedicata al confronto con imprese, professionisti e realtà dell’ecosistema economico e tecnologico della città. Al centro degli incontri, ospitati negli spazi dello studio legale Miller & Martin, i temi della logistica e delle nuove catene di approvvigionamento, dell’intelligenza artificiale e dell’automazione, dell’innovazione e delle opportunità di collaborazione tra i sistemi economici ligure e statunitense.

La delegazione è guidata dal capo di Gabinetto del presidente della Regione Liguria, ammiraglio Massimiliano Nannini, e comprende rappresentanti di Federlogistica, delle Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure, dell’Università di Genova, dell’Aeroporto di Genova, di Agenzia in Liguria, di Liguria International e di Filse. Ad Atlanta hanno inoltre partecipato due aziende liguri, Cactus Holding e Firmamento Technologies, coinvolte negli incontri con il sistema economico e dell’innovazione della Georgia.

“Chiudiamo questa missione con una giornata che ci ha permesso di mettere a confronto competenze, imprese e realtà dei nostri due territori su temi strategici come la logistica, l’intelligenza artificiale, l’innovazione e le nuove catene di approvvigionamento. È stato importante creare occasioni di dialogo diretto e conoscere meglio un ecosistema dinamico come quello di Atlanta, mettendo in relazione le nostre imprese e le nostre competenze con interlocutori internazionali. Ora dobbiamo dare continuità ai contatti avviati in questi giorni e trasformarli in opportunità concrete di collaborazione, anche attraverso il lavoro che abbiamo già iniziato a programmare per il 2027”, dichiara il capo di Gabinetto del presidente della Regione Liguria, ammiraglio Massimiliano Nannini.

La giornata si è aperta con il panel “The Future of Logistics: AI, Automation, and New Supply Chains”, dedicato all’evoluzione della logistica e all’impatto delle nuove tecnologie sui sistemi di trasporto e sulle catene di approvvigionamento. Il confronto ha riunito rappresentanti del mondo imprenditoriale e della consulenza, operatori della logistica e dei trasporti, insieme ai principali protagonisti liguri della portualità e del sistema aeroportuale.

Al tavolo hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti di Miller & Martin, Delta Air Lines, Logistics Reply e JAS, insieme a Federlogistica, all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e all’Aeroporto di Genova, favorendo un confronto diretto tra competenze e operatori dei due territori.

“Atlanta e la Georgia rappresentano un mercato in crescita e con caratteristiche particolarmente interessanti per il sistema industriale italiano. Il nostro obiettivo sarà raccogliere le esigenze degli imprenditori italiani che vogliono aprire nuovi mercati negli Stati Uniti attraverso il porto di Savannah e, allo stesso tempo, quelle degli operatori statunitensi interessati a utilizzare Genova come porta di accesso al mercato europeo. Da questo confronto emergono condizioni concrete per iniziare a lavorare insieme e creare nuove opportunità per le imprese”, afferma il presidente di Federlogistica-Conftrasporto, Davide Falteri.

“Il valore di questi giorni tra Savannah e Atlanta sta soprattutto nella qualità dei contatti che abbiamo potuto sviluppare, sia direttamente legati al business dello shipping e della portualità, sia più trasversali, ma comunque importanti per costruire nuove relazioni tra la Liguria, la Georgia e i rispettivi sistemi portuali. Un valore aggiunto è stato certamente quello di presentarci come sistema, con istituzioni e operatori capaci di rappresentare insieme competenze, servizi e opportunità del nostro territorio. Abbiamo riscontrato un forte interesse per il ruolo della nostra regione e dei Ports of Genoa come gateway per l’economia italiana ed europea. Contiamo che il confronto avviato in questi giorni possa rappresentare l’inizio di una collaborazione capace di tradursi, nel tempo, in opportunità concrete e risultati per entrambe le realtà”, sottolinea Alberto Pozzobon, marketing manager dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

“Per l’Aeroporto di Genova è stata un’occasione importante per confrontarsi direttamente con un grande operatore internazionale come Delta Air Lines e verificare le opportunità che possono esistere per sviluppare nuovi collegamenti. Da tempo lavoriamo per rafforzare la presenza di Genova sul mercato nordamericano e l’incontro di Atlanta ci ha permesso di presentare le potenzialità della Liguria, non solo dal punto di vista turistico ma anche per i collegamenti con il sistema economico e produttivo. È un percorso che parte da qui e sul quale continueremo a lavorare nei prossimi mesi”, commenta il direttore generale dell’Aeroporto di Genova, Francesco D’Amico.

La seconda sessione della mattinata, “Atlanta Innovation Gateway: Innovation, Experiences and Opportunities”, è stata dedicata all’ecosistema dell’innovazione di Atlanta e alle opportunità per le imprese. Il confronto ha coinvolto aziende e professionisti attivi nei settori della manifattura, della consulenza, della tecnologia e della ricerca, insieme a rappresentanti dell’Università di Genova e di Filse.

L’incontro ha permesso di mettere in relazione esperienze imprenditoriali italiane e statunitensi e di approfondire possibili collaborazioni nei diversi ambiti dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e dello sviluppo internazionale.

“La missione si conclude nel migliore dei modi, dopo un confronto con imprenditori italiani che hanno scelto di sviluppare qui una propria presenza. Abbiamo riscontrato una grande attenzione verso l’innovazione: per le startup liguri Atlanta rappresenta quindi un contesto strategico, anche grazie alla rete di servizi e di supporto disponibile. Sono emerse numerose filiere comuni sulle quali lavorare. Da domani saremo impegnati a consolidare le relazioni avviate in questi giorni, con l’obiettivo di trasformarle in nuove opportunità di sviluppo internazionale per le nostre imprese”, afferma la vicedirettrice generale di Filse, Maria Nives Riggio.

La parte conclusiva della mattinata è stata dedicata alla definizione delle prossime attività e delle possibili linee di collaborazione, con l’obiettivo di trasformare i contatti sviluppati nel corso della missione e gli incontri avviati ad Atlanta in nuove opportunità operative per il sistema ligure. In questo quadro, si sta inoltre pianificando per il 2027 la visita in Liguria di una delegazione dello Stato della Georgia, per proseguire il confronto avviato in questi giorni.