Recco, variazione di bilancio da 512mila euro. Gandolfo: “Le priorità su servizi sociali, verde e scuole”

Recco. Il Consiglio comunale di Recco ha approvato una variazione di bilancio da circa 512mila euro che rafforza la capacità dell’Ente di attrarre e spendere risorse a beneficio del territorio. La manovra porta il pareggio di bilancio a 29 milioni di euro e concentra gli interventi su servizi sociali, manutenzioni, sicurezza e personale.

La variazione si sostanzia di 308mila euro che sono destinati complessivamente ai servizi sociali; 21mila euro sono stati aggiunti al capitolo del verde pubblico; per quanto riguarda i lavori pubblici e le manutenzioni sono stati stanziati complessivamente 100mila euro fra i quali sono previsti interventi nelle frazioni, con opere di miglioramento delle strade e messa in sicurezza di muri; 15mila euro sono riservati alla manutenzione delle scuole, in particolare per la sostituzione e riparazione delle tapparelle dell’istituto centrale. Per il personale sono stati stanziati 58mila euro di cui 46mila euro per adeguamenti contrattuali e poco più di 12mila euro per la formazione. Alla polizia locale sono stati assegnati 5mila euro per la manutenzione di semafori e impianti di videosorveglianza danneggiati da recenti eventi atmosferici. È stato inoltre costituito un fondo vincolato per emergenze di 25mila euro e accantonato un importo di circa 7mila euro per il fondo crediti di dubbia esigibilità, a copertura di possibili criticità sulle entrate previste.

“Si tratta di una manovra contenuta, ma concreta — spiega il sindaco Carlo Gandolfo — a poche settimane dall’ultima variazione di bilancio, per mettere subito a disposizione risorse utili. Muoviamo la dotazione finanziaria non appena si rende disponibile per intervenire subito sui capitoli di spesa dei settori competenti. Forniamo risorse per i servizi sociali, il verde, le opere pubbliche per le frazioni, scuole e il personale. L’obiettivo è trasformare le entrate in servizi, manutenzioni e miglioramento della qualità della vita per i cittadini”.