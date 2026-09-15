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Intervento

Recco, sarà abbattuta e subito sostituita una canfora in piazza Matteotti

L'albero non può essere messo in sicurezza in quanto insiste su un'area pedonale e non permette alcuno spazio di manovra che consenta interventi di consolidamento

canfora recco

Genova. In piazza Matteotti verrà abbattuta martedì 22 settembre una canfora risultata instabile e a rischio crollo. A seguito del monitoraggio costante dell’ufficio Verde Pubblico, che aveva già evidenziato alcune criticità, e della successiva conferma arrivata dalla perizia, con ecotomografia, dell’agronomo incaricato, è stato necessario intervenire.

L’albero non può essere messo in sicurezza in quanto insiste su un’area pedonale e non permette alcuno spazio di manovra che consenta interventi di consolidamento. Per evitare rischi alla pubblica incolumità, il Comune procederà quindi al taglio immediato dell’esemplare. Il lavoro di abbattimento sarà eseguito da maestranze comunali, mentre la carotatura e la sostituzione con una nuova canfora saranno effettuate il giorno successivo dalla ditta incaricata.

“Avevamo abbattuto, in urgenza, una canfora sempre in piazza Matteotti, lo scorso giugno a seguito della perizia e dell’ecotomografia, indagine approfondita che aveva evidenziato una situazione di pericolo. Ora sono arrivati i dati dell’analisi e c’è una seconda pianta a rischio, per cui procediamo. Sostituiremo l’essenza con una nuova canfora per conservare il patrimonio arboreo della piazza” spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore al verde pubblico Edvige Fanin.

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