Recco: dal 1 ottobre al via i lavori di posa dei cavi di fibra ottica

Recco. Partiranno il 1° ottobre, e proseguiranno per una ventina di giorni, i lavori di posa delle nuove infrastrutture interrate per la fibra ottica nelle aree di via Roma e via San Rocco, intervento richiesto da Open Fiber e affidato alla società Italiareti.

L’operazione, una volta terminata e diventata pienamente operativa, renderà possibile accedere alla connettività ad alta velocità. Sono previsti di scavi di trincea e mini trincea (uno scavo stretto e profondo pochi centimetri lungo il bordo della strada) per l’installazione dei cavidotti necessari allo sviluppo della rete digitale cittadina.

“Si chiude così un ulteriore tassello che garantisce nuovi e migliori servizi, rendendo la nostra città ancora più attrattiva − dichiarano in una nota congiunta il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli − avremo connessioni stabili e veloci con la modernizzazione della rete che permetterà di aumentare la velocità di comunicazione via internet e le attività di scambio per privati e aziende. Le attività di scavo potranno comportare qualche disagio, ma sono interventi necessari che permetteranno di migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Per consentire l’allestimento del cantiere in sicurezza, dal 1° al 21 ottobre, in alcuni tratti delle strade interessate, sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico e limite di velocità a 30 km/h.