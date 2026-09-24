Rc Auto, a Genova e in Liguria prezzi ancora in aumento: il record è per il capoluogo ligure

Genova. Cifre discrepanti ma il concetto non cambia: a Genova e in Liguria il costo delle assicurazioni Rc Auto continua – anche ad agosto 2026 – a crescere più di quanto non avvenga a livello nazionale. Il capoluogo ligure fa segnare il record di spesa regionale con un prezzo medio che spazia tra i 566 e i 699 euro all’anno.

Sono usciti oggi i dati degli osservatori di due portali web che si occupano di mettere a confronto servizi assicurativi, Facile e Segugio. Le analisi sono realizzate sulla base dei dati raccolti attraverso gli stessi canali e presentano numeri non del tutto allineati. Vediamoli nel dettaglio.

Secondo Facile.it ad agosto 2026 il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Genova è stato pari a 699,17 euro, in aumento del 4,2% su base annua. La provincia di Genova è l’area ligure con i premi medi più alti. In Liguria, invece, l’incremento è stato del 2,2% ed il premio medio di 635,91 euro.

Analizzando i dati a livello provinciale emerge che, in valori assoluti, la provincia ligure più cara è Genova (699,17 euro, +4,2%), seguita da La Spezia (616,88 euro, -0,7%) e Savona (520,88 euro, +4,1%). Chiude la classifica regionale Imperia, dove le tariffe sono rimaste stabili nell’anno e pari a 517,37 euro.

Secondo invece i dati dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it, in Liguria il prezzo medio dell’RC Auto si attesta a 517,56 euro, un valore superiore di 14,97 euro rispetto alla media italiana (502 euro). Nel confronto con lo stesso mese dello scorso anno, il premio medio regionale registra un aumento del 10,1%.

Guardando al dettaglio provinciale, Genova è la provincia più cara della Liguria, con un premio medio di 556,77 euro, in aumento del 9,2% su base annua. Segue La Spezia, dove il prezzo raggiunge 509,35 euro, con una crescita del 12,0%.

A Imperia il premio medio si attesta a 471,14 euro, in aumento del 12,3% rispetto allo scorso anno. Savona risulta la provincia meno cara della regione, con un prezzo medio di 426,16 euro, nonostante un incremento del 13,5% su base annua.

“Siamo arrivati all’apice della fase rialzista dei prezzi RC Auto” – commenta Emanuele Anzaghi, Amministratore Delegato di Segugio.it. “La nostra aspettativa è che i prezzi assicurativi nei prossimi mesi si manterranno stabili o in leggera contrazione. Infatti, la situazione geopolitica alimenta aspettative inflattive ma l’incremento dei costi del carburante dovrebbe comportare una riduzione delle percorrenze chilometriche e dei sinistri”.