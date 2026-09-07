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Certosa

Rapinato in strada: il giorno dopo riconosce gli aggressori, li segue e li fa bloccare

L'uomo ha chiamato il 112 riferendo di avere visto i due giovani che il giorno prima, alla fermata del bus in piazza Pallavicini, lo avevano avvicinato e preso a pugni in faccia

polizia

Genova. Derubato della collanina, il giorno successivo ha notato i due rapinatori per strada e ha iniziato a seguirli, chiamando la polizia e facendoli arrestare.

È successo in via Jori domenica pomeriggio. L’uomo ha chiamato il 112 riferendo di avere visto i due giovani che il giorno prima, appena sceso alla fermata del bus in piazza Pallavicini, lo avevano avvicinato e preso a pugni in faccia per prendergli la catenina d’oro dal collo e lo smartphone. Poi erano scappati a piedi.

Grazie alle indicazioni della vittima, le volanti dell’Upg sono riuscite a rintracciare i due presunti autori a Certosa, due giovani di 20 e 25 anni, e a condurli in questura. Da accertamenti è emerso che i due sono già noti agli Uffici di Polizia e la loro posizione sul territorio è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

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