Cassiera di un supermercato insegue i ladri che la trascinano con l’auto e la picchiano: un arresto

Genova. Violenta rapina impropria ieri a Rapallo. Secondo quanto ricostruito una coppia di giovani romeni, lui 22 anni e lei minorenne in stato di gravidanza, sono entrati in un supermercato di via Mameli e hanno rubato una grande quantità di generi alimentari, soprattutto scatolette di tonno.

Poi sono usciti senza pagare e sono saliti in auto inseguiti però dalla cassiera che ha cercato di fermarli. La dipendente è rimasta agganciata alla portiera dell’auto ed è stata trascinata dal mezzo e picchiata ripetutamente finché l’autista di un furgone che aveva visto la scena non si è messo di traverso bloccando l’automobile. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno portato la donna in ospedale: per fortuna se la sarebbe cavata con solo 7 giorni di prognosi. I poliziotti nel frattempo hanno fermato i due giovani ladri: il giovane è stato arrestato e portato in carcere. La minore incinta affidata a una comunità

A Genova, sempre ieri in via Bixio a Carignano tre marocchini hanno rubato olio e altri generi alimentari in un supermercato e uno dei tre ha poi colpito ripetutamente l’addetto alla sicurezza per cercare di fuggire. I tre sono stati arrestati e processati questa mattina per direttissima.