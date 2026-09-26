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Venerdì sera

Rapina alla stazione di Rapallo, uomo spintonato e picchiato per rubargli lo zaino

La polizia ha arrestato i responsabili, due marocchini di 31 e 40 anni: erano sulla banchina ad aspettare un treno

polizia notte

Rapallo. Un uomo è stato rapinato nella tarda serata di venerdì alla stazione di Rapallo mentre stava per prendere il treno. In due si sono avvicinati, lo hanno spintonato e colpito al volto, quindi si sono impossessati del suo zaino contenente il portafogli, lo smartphone, alcuni effetti personali e un sacchetto con dei medicinali.

L’allarme è scattato intorno alle 23.00. Nonostante le ferite riportate a seguito dell’aggressione, l’uomo è riuscito a chiedere aiuto a un esercente della zona, che ha immediatamente allertato il 112. Sul posto è intervenuta dopo pochi minuti la polizia.

Gli agenti, grazie alla descrizione dei due fuggitivi fornita dal negoziante e alle immagini dell’impianto di videosorveglianza della stazione, hanno individuato in breve tempo i responsabili, fermi su una banchina ad aspettare il treno.

Si trattava di due marocchini di 31 e 40 anni: controllati dagli agenti, sono stati trovati in possesso della refurtiva sottratta poco prima alla vittima. I due sono stati quindi accompagnati al commissariato di Rapallo per gli accertamenti e la successiva identificazione. Sono stati arrestati per rapina in concorso e portati in carcere a Marassi.

L’uomo rapinato, un cittadino italiano, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato al pronto soccorso di Lavagna.

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