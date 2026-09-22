Rapina in strada a Sampierdarena, arrestati due uomini: uno tradito dai tatuaggi

Genova. Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di avere rapinato un passante a Sampierdarena, spintonandolo e strappandogli la collanina d’oro.

Si tratta di un 25enne marocchino e di un 29enne italiano, finiti in carcere su decisione del gip. Il provvedimento è arrivato dopo le indagini condotte dagli agenti della squadra mobile, partite il 14 luglio scorso, giorno stesso della rapina.

La vittima aveva raccontato di essere stata avvicinata in via Sasso da due sconosciuti che dopo averlo spinto gli avevano strappato la catenina, circa 2.300 euro di valore, ed erano poi scappati.

Attraverso l’analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina e il riconoscimento della vittima gli investigatori sono arrivati all’identificazione dei presunti responsabili, soprattutto grazie ad alcuni tatuaggi particolarmente riconoscibili di uno dei due.

Ieri mattina il 29enne è stato rintracciato a casa della compagna e portato nel carcere di Marassi. Al 25enne il provvedimento è stato notificato direttamente in carcere, dove è detenuto per altre cause.