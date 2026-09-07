Aggredito da un branco di 11 ragazzi per uno smartphone: quattro minorenni arrestati

Genova. Aggredito dal branco in mezzo alla strada, picchiato e minacciato con un bastone e poi rapinato. È successo a un ragazzo di 18 anni sabato notte in corso Sardegna, e per l’episodio sono stati arrestati quattro minorenni – il più giovane ha 15 anni, il maggiore 17 – e denunciati altri sette ragazzi poco più che maggiorenni.

Il gruppo, 11 ragazzi in tutto, sabato ha incrociato il diciottenne in strada. Ad avvicinarsi alla vittima è stato per primo un sedicenne brandendo un bastone, mentre un amico, un ragazzo di 15 anni, ha iniziato a colpirla al viso. Gli altri hanno messo il giovane con le spalle al muro, chiedendogli soldi e sfilandogli il cellulare dalle tasche, per poi fuggire in direzione mare.

Un passante ha notato il ragazzo dolorante e lo ha soccorso, chiamando subito il 112. Diverse volanti del’Upgsp sono arrivate sul posto e hanno sfruttato la geolocalizzazione del cellulare rubato rintracciando il gruppo nel piazzale della stazione di Brignole. I ragazzi sono stati tutti identificati e portati in questura: si tratta di un 15enne e un 16enne entrambi italiani, un 17enne colombiano e un 17enne ecuadoriano, arrestati, e di due 18enni e una 19enne italiani, un 19enne colombiano, due 18enni e un 22enne della Repubblica Dominicana, denunciati.

Dalla testimonianza della vittima e dal riscontro delle immagini di videosorveglianza gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica della rapina e a identificare tutti coloro che avevano partecipato. Accertamenti successivi accertamenti hanno confermato che alcuni avevano già tentato diverse rapine, mai riuscite.

Uno dei 17enni, perquisito, aveva in tasca due dosi di cannabis, un coltello da cucina, una forbice e uno spray urticante, un altro aveva un coltello da cucina. I quattro arrestati sono adesso in attesa della convalida dell’arresto.