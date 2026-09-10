Rapallo, zone collinari senza luce e acqua da oltre 24 ore: la sindaca Ricci striglia i gestori

Rapallo. A fronte dei prolungati disservizi che da oltre 24 ore interessano le zone collinari e periferiche di Rapallo dopo l’ondata di maltempo del 9 settembre, l’amministrazione comunale interviene “con fermezza” nei confronti dei gestori delle reti.

La sindaca Elisabetta Ricci ha inviato questa mattina una nota formale a E-Distribuzione S.p.A. e Iren Acqua Tigullio per evidenziare “la grave situazione di disagio vissuta dai residenti delle località di San Quirico d’Assereto, Arbocò, Montepegli e zone limitrofe, rimasti privi sia dell’erogazione di energia elettrica sia di acqua potabile”.

“L’amministrazione – si legge in una nota – ha espresso una posizione chiara nei confronti dei gestori, ponendo l’accento in particolare sulla tutela delle fasce deboli e degli anziani presenti nelle frazioni, oltre che sulla totale assenza di comunicazioni tempestive nei confronti della cittadinanza e degli enti locali durante le fasi critiche dell’emergenza.

Attraverso la lettera ufficiale, il Comune ha chiesto “formali e dettagliati chiarimenti sugli interventi di ripristino attualmente in corso o già effettuati sul territorio, sulle misure strutturali e d’emergenza che i gestori intendono adottare per prevenire il ripetersi di analoghi episodi, tra cui il pronto approvvigionamento di gruppi elettrogeni per la continuità elettrica e l’installazione di idonei sistemi di sfiato per la rete idrica”

Contestualmente, il Comune si è reso disponibile a un tavolo di confronto congiunto tra gli enti preposti e i tecnici del Settore 3 – Infrastrutture, con l’obiettivo di definire soluzioni operative certe e tempestive a tutela dei diritti dei cittadini.

“Riteniamo doveroso e prioritario tutelare i nostri cittadini, specialmente quanti risiedono nelle zone periferiche e le persone più fragili, di fronte a disservizi che si protraggono da oltre un giorno senza adeguate comunicazioni – dichiara la sindaca Ricci -. L’amministrazione segue con la massima attenzione l’evoluzione della situazione ed esige dai gestori risposte immediate, interventi risolutivi e l’adozione di un piano chiaro per fare in modo che disagi di questa entità non si ripetano in futuro”.

“Come settore Lavori Pubblici e Infrastrutture – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio – stiamo monitorando la rete stradale e tecnica del territorio fin dai primi momenti dell’ondata di maltempo. Se da un lato Comuni ed enti locali profondono ogni sforzo per la messa in sicurezza, dall’altro è indispensabile che le società erogatrici dei servizi primari garantiscano continuità ed efficienza. Non è ammissibile che interi quartieri e frazioni restino isolati sul piano dei servizi essenziali senza un piano di intervento rapido e comunicazioni chiare. Per questo motivo, d’accordo con i consiglieri Gerolamo Giudice e Fabio Proietto, abbiamo chiesto ad Iren e a E-Distribuzione un tavolo congiunto con i nostri uffici tecnici: vogliamo risposte precise sui tempi e garanzie sui protocolli di emergenza per il futuro”.