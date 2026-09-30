Rapallo, rinnovata per sei mesi la collaborazione con associazioni e cittadini sul verde pubblico

Rapallo. L’Amministrazione di Rapallo rinnova per altri sei mesi, fino al 31 marzo 2027, la collaborazione con sette associazioni e comitati cittadini che da anni affiancano il Comune nelle attività di presidio, pulizia e cura di diverse aree verdi comunali.

Per sostenere queste attività è stato previsto uno stanziamento complessivo di 23.156 euro, destinato al rimborso degli oneri sostenuti dalle realtà coinvolte.

“Il verde urbano è una nostra priorità e vogliamo che Rapallo sia sempre più curata, vivibile e accogliente. Questa delibera conferma anche quanto sia prezioso il legame tra il Comune e le realtà del territorio, che con il loro impegno contribuiscono concretamente alla cura delle nostre aree verdi − ha dichiarato il sindaco Elisabetta Ricci − la partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale e a tutte queste persone va il nostro ringraziamento sincero: prendersi cura insieme dei beni comuni significa prendersi cura di Rapallo e far crescere la nostra comunità”.

“Il sistema delle aree verdi cittadine rappresenta una componente essenziale per la qualità della vita urbana, non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche per la funzione sociale, paesaggistica e di aggregazione che questi spazi svolgono ogni giorno − ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici e al Verde Filippo Lasinio − Rapallo dispone di numerose aree verdi comunali, anche di piccole dimensioni e distribuite nei diversi quartieri e nelle frazioni, che richiedono un’attività continua di presidio, pulizia e manutenzione. La collaborazione con associazioni e comitati che operano direttamente sul territorio ci permette di garantire una maggiore attenzione a questi spazi e di valorizzare, allo stesso tempo, la disponibilità di tanti cittadini che da anni si impegnano concretamente per il bene della città. Con questa delibera diamo continuità per altri sei mesi a un’esperienza che negli anni ha dimostrato di funzionare e che vogliamo continuare a sostenere”.

Le realtà coinvolte sono l’Associazione Culturale Parco delle Fontanine, per il Parco delle Fontanine; l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Club Le Mimose, per l’area verde multifunzionale di San Pietro; il Centro Amici Sant’Anna, per i giardini e l’area multifunzionale di via Tre Scalini; l’Associazione Culturale Comitato San Massimo, per l’area verde di San Massimo; il Comitato San Maurizio, per l’area verde multifunzionale di San Maurizio di Monti; il Gruppo Sportivo Agostino Moltedo, per il Parco della Rimembranza; e l’Odv Comitato Festeggiamenti Santa Maria del Campo, per l’area verde ludico-ricreativa di Santa Maria del Campo.

La delibera dà infine mandato agli uffici di predisporre gli appositi protocolli d’intesa e conferma per sei mesi un modello di collaborazione tra Comune e realtà del territorio fondato sulla partecipazione diretta dei cittadini alla tutela e alla cura del patrimonio pubblico.