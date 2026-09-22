Rapallo Pallanuoto: tre gialloblù convocati in azzurro

Rapallo. Il Rapallo Pallanuoto apre la nuova stagione con un’importante presenza in azzurro. Sono infatti tre le giocatrici gialloblù convocate in occasione del primo raduno stagionale della Nazionale italiana femminile, in programma al Polo Natatorio di Ostia.

Il commissario tecnico Maurizio Mirarchi ha inserito Roberta Bianconi e Benedetta Cabona nell’elenco delle 19 atlete chiamate con il Setterosa per il collegiale che inaugura il percorso verso la Division 1 della World Cup, in programma nel mese di dicembre a Lisbona, in Portogallo.

Per Cabona si tratta anche del ritorno nel gruppo della Nazionale maggiore, mentre Bianconi conferma ancora una volta la propria presenza nel gruppo azzurro.

A completare la rappresentanza del Rapallo Pallanuoto c’è Nina Felugo, convocata tra le dieci atlete del Progetto Giovani, che lavoreranno contestualmente alla Nazionale maggiore durante il raduno di Ostia.

Saranno quindi complessivamente 29 le giocatrici impegnate nel collegiale, dedicato a test e allenamenti di ripresa.

Tre convocazioni che rappresentano un riconoscimento importante per il Rapallo Pallanuoto e testimoniano, allo stesso tempo, il valore della prima squadra e il lavoro portato avanti sul settore giovanile. La presenza contemporanea di due giocatrici nel Setterosa e di una giovane atleta nel progetto federale racconta infatti un percorso che guarda sia al presente sia alla crescita delle giocatrici del futuro.

Per Bianconi, Cabona e Felugo arriva ora un’altra importante esperienza in azzurro, alla vigilia di una stagione che vedrà il Rapallo Pallanuoto impegnato in Serie A1 e in Champions League.