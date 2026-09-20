Rapallo Pallanuoto, Luca Antonucci: “Due giorni molto utili, i segnali sono positivi”

Rapallo. Una due giorni intensa e preziosa per il Rapallo Pallanuoto, impegnato in una serie di test utili per proseguire il percorso di avvicinamento alla nuova stagione.

Per una squadra profondamente rinnovata, con sei nuove giocatrici inserite nel gruppo, il confronto in acqua rappresenta un passaggio fondamentale per costruire amalgama, trovare la migliore condizione fisica e iniziare a consolidare i meccanismi di gioco.

«Sono stati due giorni molto utili – spiega Luca Antonucci, allenatore del Rapallo Pallanuoto –. Con sei giocatrici nuove avevamo assolutamente bisogno di trovare amalgama e condizione, anche dal punto di vista fisico. Giocare tante partite nell’arco di poche ore è molto importante in questa fase della preparazione».

Le indicazioni emerse sono incoraggianti, pur nella consapevolezza che il percorso sia ancora lungo.

«I segnali sono tutti positivi e questo è sicuramente un aspetto importante. Sono soddisfatto, ma sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare. Ci serve altro tempo per continuare a crescere, trovare la migliore condizione e incrementare la qualità del nostro gioco».

A seguire da vicino la squadra durante il torneo anche il vicepresidente Alberto Bonera, che non ha voluto mancare all’appuntamento presenziando alle partite e testimoniando ancora una volta la vicinanza della società al gruppo.

Per il Rapallo Pallanuoto si tratta di un altro passaggio significativo nella costruzione della nuova stagione. Il lavoro da fare resta molto, ma l’impatto delle nuove giocatrici, la disponibilità del gruppo e le prime risposte arrivate dall’acqua rappresentano elementi sicuramente positivi in vista dei prossimi impegni.

«È stata assolutamente una due giorni positiva. Adesso dobbiamo continuare a lavorare», conclude Antonucci.