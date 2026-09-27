Rapallo Pallanuoto Femminile, presentata la stagione 2026/2027

Rapallo. Ieri sera a Villa Porticciolo si è tenuta la presentazione ufficiale del club gialloblù. Sul palco prima squadra, settore giovanile, staff, istituzioni e sponsor. Presenti anche la vicepresidente di Regione Liguria Simona Ferro ed Eraldo Pizzo.

Una serata dedicata alla pallanuoto, al senso di appartenenza e alle ambizioni di un club che si prepara ad affrontare una nuova stagione tra Serie A1 e Champions League.

È stata presentata ieri sera, nella cornice di Villa Porticciolo a Rapallo, la stagione sportiva 2026/2027 del Rapallo Pallanuoto Femminile, davanti ad atlete, staff, famiglie, istituzioni, sponsor e amici della società.

A dare il via alla serata sono state proprio le giocatrici, protagoniste di un video emozionale costruito attorno ai valori dello sport, della squadra e dell’appartenenza ai colori gialloblù. Un modo simbolico per aprire quello che la società ha scelto di raccontare attraverso il claim “Nuovo capitolo, stesse ambizioni”.

Tra gli ospiti della serata – in presenza o da remoto – la vicepresidente di Regione Liguria e assessore allo Sport Simona Ferro, che ha portato il proprio saluto istituzionale, ed Eraldo Pizzo, leggenda della pallanuoto italiana, intervenuto nel corso della presentazione. Ancora l’Onorevole Roberto Bagnasco e il consigliere regionale Carlo Bagnasco; la vice sindaco di Rapallo e assessore allo Sport Antonella Aonzo.

Ampio spazio è stato dedicato anche al lavoro svolto dal settore giovanile, reduce da una stagione importante a livello nazionale: quarto posto con le Allieve, quinto con le Ragazze, sesto con le Juniores e quinto posto nazionale con l’Under 14. Risultati che confermano il percorso di crescita del vivaio gialloblù e che si affiancano alle convocazioni ottenute dalle atlete del Rapallo nelle rappresentative nazionali giovanili.

Nel corso della serata è stato inoltre presentato RPN Lab, il progetto sviluppato dal club per mettere sempre più al centro la preparazione, la prevenzione, il recupero e il benessere delle atlete, attraverso un gruppo di professionisti che accompagnerà le squadre durante la stagione.

Il momento centrale è stato naturalmente quello dedicato alla prima squadra, profondamente rinnovata e costruita per affrontare una stagione che vedrà il Rapallo impegnato su due fronti di grande prestigio. Sul palco sono state presentate una ad una le giocatrici della rosa 2026/2027, con un focus particolare sui nuovi innesti e sull’identità del gruppo che sarà guidato ancora una volta da Luca Antonucci.

A prendere la parola anche il capitano Roberta Bianconi, punto di riferimento di una squadra che combina esperienza, talento e numerose giovani di prospettiva.

Serie A1 e Champions League rappresentano le due grandi sfide sportive della stagione. Il Rapallo tornerà infatti a misurarsi con il massimo campionato italiano e, contemporaneamente, con alcune delle principali realtà della pallanuoto europea, portando ancora una volta il nome della città sulla scena internazionale.

Durante la serata sono stati presentati anche gli sponsor e i partner che accompagneranno il club: Euromedical come Main Sponsor, Tossini Gold Sponsor, Giornale Radio e Castello Bruzzo Silver Sponsor, LineaOro Sport/GEMS sponsor tecnico, insieme alle numerose aziende e realtà che hanno scelto di sostenere il progetto gialloblù.

A chiudere la presentazione è stato il presidente Enrico Antonucci, che ha voluto ringraziare atlete, staff, famiglie, istituzioni e sponsor per il sostegno e la vicinanza alla società, tracciando il percorso verso una stagione che si annuncia particolarmente impegnativa e stimolante.

Il messaggio finale è quello che ha accompagnato l’intera serata: una squadra rinnovata, un progetto che continua a crescere e la volontà di guardare avanti senza perdere la propria identità. Un nuovo capitolo. Le stesse ambizioni.