Rapallo, Francesco D’Aria è il nuovo commissario capo

Rapallo. Cambio ai vertici del commissariato di polizia di Rapallo. Alla luce dei movimenti ministeriali di funzionari alla questura di Genova, la questora Silvia Burdese ha assegnato il distaccamento al commissario capo Francesco D’Aria, 30anni, originario della provincia di Napoli.

D’Aria prende il posto del commissario capo Cesare Palenzona, trasferito in questura a Genova con l’incarico di vice capo di gabinetto. Funzionario di turno alle Volanti dell’Upg dal 2024, è stato vice dirigente del commissariato Cornigliano dal 2025.

A Rapallo l’obiettivo cardine sarà proseguire e potenziare l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità e il monitoraggio del centro e del lungomare, fulcro della movida cittadina, per cui sono assicurati servizi di controllo del territorio h24, in particolare modo nel periodo estivo.

Massimo impegno sarà garantito anche nell’attività di polizia giudiziaria, soprattutto finalizzata alla repressione dei reati predatori, che già negli scorsi mesi ha portato a importanti risultati nell’ambito delle truffe agli anziani, e nell’attività di controllo amministrativo a pubblici esercizi, culminata recentemente con l’adozione di una chiusura ex art. 100 TULPS.

Nel periodo di affiancamento appena concluso, D’Aria è stato presentato alle istituzioni locali, ha partecipato alle prime iniziative organizzate dalle varie realtà del territorio, ed è stato impiegato in numerosi servizi di ordine pubblico nel Tigullio.