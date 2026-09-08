Rapallo fotografia festival, si parte con la prima edizione: tutti gli eventi dal 18 al 18 ottobre

Rapallo. Rapallo si prepara ad accogliere, dal 16 al 18 ottobre 2026, la prima edizione del Rapallo Fotografia Festival (RFF), nuovo progetto culturale dedicato alla fotografia d’autore, con la direzione artistica di Adriano Cascio e l’organizzazione del Circolo Fotografico “Dietro a un Vetro” APS Rapallo.

La manifestazione è riconosciuta dalla FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e dalla UIF – Unione Italiana Fotoamatori e patrocinata da Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Rapallo, che ne attestano la solidità progettuale e il valore nel panorama fotografico nazionale.

Il Festival nasce da una visione chiara: fare diventare la città di Rapallo la sede di un appuntamento annuale di riferimento dedicato alla fotografia d’autore e contemporanea, capace di coniugare cultura, formazione di qualità e valorizzazione del territorio.

Tra gli obiettivi strategici del progetto rientra, inoltre, in sinergia con l’Associazione Albergatori di Rapallo e Zoagli, la destagionalizzazione dei flussi turistici, attraverso la realizzazione di un evento culturale di rilievo nel periodo autunnale, capace di attrarre un pubblico qualificato di professionisti, appassionati e visitatori, contribuendo al contempo alla promozione e alla vitalità del territorio anche al di fuori della stagione turistica tradizionale.

Accanto alle esposizioni principali, il circuito diffuso “RFF-EXHIBITION OFF”, a partire dall’1 di ottobre, coinvolgerà attività e spazi cittadini, grazie al contributo di alcuni circoli fotografici liguri affiliati alle federazioni (FIAF ed UIF) rafforzando l’integrazione tra fotografia e tessuto urbano.

La mostra “Figure del reale” sarà visitabile fino al 15 novembre 2026, nei fine settimana, mentre RFF – EXBITION OFF resterà aperta al pubblico, presumibilmente, fino al 19 ottobre 2026, contribuendo a prolungare nel tempo la presenza e l’impatto culturale dell’iniziativa sul territorio.

L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 16 ottobre alle ore 15.30 all’Auditorium delle Clarisse, seguita dall’apertura delle mostre al Castello sul Mare.

Autori in mostra

La prima edizione presenta un programma espositivo di alto profilo, con autori che rappresentano differenti generazioni e linguaggi della fotografia italiana.

Figure del reale

In occasione della 1ª edizione del Rapallo Fotografia Festival, in programma dal 16 al 18 ottobre 2026, il Castello sul Mare di Rapallo ospita la mostra Figure del reale, a cura di Adriano Cascio, direttore artistico del festival.

Il progetto riunisce i lavori di Francesco Cito, Umberto Verdoliva, Anna Maria De Marzo e Paolo Ferrari, proponendo un percorso che attraversa differenti modalità di relazione tra fotografia e realtà.

Dalla forza diretta del reportage di guerra di Francesco Cito, in cui ‘’immagine si confronta con l’evento nella sua forma più urgente, si passa alla visione sospesa di Umberto Verdoliva, dove il reale si dissolve in percezione e memoria.

Con Anna Maria De Marzo, oggetti concreti si trasformano in presenze ambigue e simboliche, aprendo a una dimensione interiore e immaginifica.

Nel lavoro di Paolo Ferrari, l’immagine è costruita attraverso un linguaggio visivo essenziale, in cui identità e paesaggio diventano elementi di una riflessione sulle molteplici possibilità dell’essere.

Attraverso questi quattro autori, la mostra evidenzia come il reale non sia mai un dato univoco, ma qualcosa che cambia in relazione allo sguardo e al linguaggio fotografico.

Figure del reale invita il pubblico a confrontarsi con diverse forme del’’immagine, in un percorso che va dall’impatto diretto del’’esperienza alla sua progressiva trasformazione in visione.

Biografie Autori

Francesco Cito

É uno dei più importanti foto-giornalisti italiani. Dopo aver iniziato la sua carriera a Londra negli anni Settanta, collabora con alcune delle principali testate internazionali, tra cui The Sunday Times Magazine. Ha documentato importanti scenari di conflitto e realtà sociali complesse, tra cui la guerra in Afghanistan, la Palestina e il Sud Italia.

Umberto Verdoliva

Fotografo pluripremiato a livello internazionale, riconosciuto per la sua fotografia in bianco e nero caratterizzata da forte tensione narrativa e intensità espressiva, in particolare nel’’ambito della fotografia di strada e del ritratto.

Anna Maria De Marzo

Fotografa contemporanea attiva nel panorama nazionale, sviluppa una ricerca attenta ai temi identitari e sociali, con un linguaggio fotografico sensibile e coerente.

Paolo Ferrari

Autore impegnato in una ricerca fotografica di taglio concettuale, indaga il rapporto tra realtà e percezione attraverso una fotografia essenziale, misurata e formalmente rigorosa.

Adriano Cascio, Direttore Artistico del Festival, sottolinea: «La fotografia è uno sguardo sul mondo. È scelta, tempo e memoria. Ogni immagine racconta qualcosa e sceglie come farlo. Il Rapallo Fotografia Festival nasce dalla volontà di valorizzare la fotografia come linguaggio capace di raccontare il nostro tempo, interpretarlo e farci riflettere. Non solo mostre, quindi, ma anche occasioni di incontro, confronto e formazione: uno spazio aperto al dialogo tra grandi maestri, professionisti, giovani fotografi e appassionati. Dalla grande tradizione del reportage italiano alle forme più contemporanee della ricerca fotografica, il Festival vuole offrire sguardi diversi e creare nuove occasioni di conoscenza e condivisione. Rapallo diventa così un luogo d’incontro tra il territorio e la cultura fotografica nazionale, in un contesto capace di accogliere, ispirare e favorire il confronto. Questa prima edizione rappresenta l’inizio di un percorso che guarda al futuro: costruire, anno dopo anno, un appuntamento stabile e autorevole, capace di crescere nel tempo e di lasciare un segno nel panorama della fotografia italiana».

La dichiarazione del Presidente del Circolo Fotografico “Dietro a un Vetro”

Massimo Di Mauro, Presidente e fondatore del Circolo Fotografico “Dietro a un Vetro” (2007): «Il Rapallo Fotografia Festival rappresenta per il nostro Circolo la naturale evoluzione di un percorso iniziato nel 2007, quando abbiamo fondato “Dietro a un Vetro” con l’obiettivo di diffondere la cultura della fotografia sul territorio. In questi anni abbiamo lavorato per creare occasioni di confronto, formazione e crescita per appassionati e autori. Organizzare la prima edizione del Festival significa compiere un passo ulteriore: offrire a Rapallo un evento di respiro nazionale, riconosciuto dalla FIAF e patrocinato dalla UIF, capace di valorizzare la fotografia d’autore e, allo stesso tempo, contribuire concretamente alla vitalità culturale e turistica della città. Siamo convinti che la fotografia sia uno strumento di dialogo, memoria e identità, e che attraverso questo Festival Rapallo possa diventare un punto di riferimento stabile nel panorama fotografico italiano».

Il Rapallo Fotografia Festival si propone dunque come nuova piattaforma culturale dedicata alla fotografia, con una progettualità orientata alla qualità curatoriale, alla formazione e allo sviluppo culturale e turistico della città.