Rapallo, d agosto oltre 700 kg di materiale recuperati: positivo il bilancio del servizio affidato dal Comune a TLM Nautica

Rapallo. Il servizio di pulizia e monitoraggio degli specchi acquei affidato dal Comune di Rapallo a TLM Nautica – Divisione Ambiente sta dando risultati significativi. Il bilancio delle attività svolte nel mese di agosto conferma l’efficacia del presidio garantito lungo il litorale e nel Golfo Marconi, proprio nel periodo di maggiore pressione turistica e balneare.

Nel solo mese di agosto sono stati recuperati 215,50 kg di rifiuti galleggianti, tra plastiche, polistirolo e altri materiali, ai quali si aggiungono oltre 500 kg di tronchi e materiale ligneo trasportati in mare dalle intense precipitazioni che hanno interessato il Tigullio.

Particolarmente importante è stato l’intervento sui grandi tronchi in deriva, che potevano rappresentare un pericolo per la navigazione, per le imbarcazioni ormeggiate e per i bagnanti. Gli operatori hanno provveduto alla loro intercettazione, imbragatura, traino ed estrazione dall’acqua, contribuendo a mantenere il Golfo fruibile e sicuro.

Grazie all’utilizzo di un’imbarcazione agile e polivalente, il servizio non si limita alla raccolta dei rifiuti: una telecamera a raggi infrarossi consente gli interventi in notturna, mentre l’utilizzo di reti a maglia finissima permettono di intercettare le microplastiche. E’ inoltre previsto un servizio di monitoraggio con drone e il presidio a supporto delle imbarcazioni in transito.

Un dato particolarmente significativo riguarda il confronto con l’inizio della stagione: nel solo mese di agosto è stato recuperato un quantitativo di materiale superiore a quello raccolto complessivamente nei mesi di giugno e luglio.

“I numeri del mese di agosto confermano quanto sia importante aver garantito a Rapallo un servizio strutturato e costante di pulizia e monitoraggio del mare. L’attività svolta da TLM Nautica si è dimostrata particolarmente preziosa anche nelle situazioni più critiche, consentendoci di intervenire tempestivamente sulla presenza di rifiuti e soprattutto sui grandi tronchi trasportati dalle piogge. È un servizio che sta dando risultati concreti e che contribuisce alla tutela del nostro mare e alla sicurezza di chi vive e frequenta il nostro litorale”, dichiara il sindaco Elisabetta Ricci.

“Il servizio sta dimostrando concretamente la propria utilità, soprattutto nei momenti in cui le condizioni meteo determinano un forte accumulo di materiale in mare. L’intervento tempestivo sui rifiuti galleggianti e, soprattutto, sui tronchi di grandi dimensioni consente di tutelare il nostro specchio acqueo e di garantire maggiore sicurezza a bagnanti e naviganti. I risultati di agosto confermano la bontà della scelta di garantire un presidio costante e qualificato lungo il litorale di Rapallo”, dichiara il consigliere Gerolamo Giudice, incaricato al Demanio.