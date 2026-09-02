Rapallo, approvato progetto di riqualificazione delle centrali termiche delle scuole

Rapallo. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione straordinaria delle centrali termiche e degli impianti di riscaldamento che servono i plessi scolastici degli istituti primari Antola e Da Vigo e della scuola secondaria di primo grado Giustiniani.

L’investimento consentirà di efficientare le strutture, garantendo massima sicurezza, risparmio energetico e ambienti caldi e confortevoli per alunni e personale scolastico in vista della stagione invernale.

Nel dettaglio, gli interventi previsti dal progetto riguardano:

Scuole Antola e Da Vigo: la riqualificazione completa della centrale termica con adeguamento alle normative di prevenzione antincendio e la sostituzione degli aerotermi a servizio della palestra scolastica.

Scuola Media Giustiniani: la riparazione straordinaria e l’adeguamento impiantistico del sistema di riscaldamento.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio, dichiara: “La cura degli edifici scolastici e la sicurezza dei nostri studenti rappresentano una priorità assoluta per l’Amministrazione. Grazie a questo progetto esecutivo andiamo a risolvere in maniera definitiva le criticità degli impianti termici nei plessi Antola, Da Vigo e Giustiniani. Si tratta di un intervento fondamentale non solo per garantire ambienti idonei e accoglienti durante i mesi freddi, ma anche per efficientare le nostre strutture dal punto di vista energetico e della sicurezza antincendio, ottimizzando la gestione dei patrimoni comunali”.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Laura Mastrangelo, sottolinea: “Garantire il benessere dei ragazzi e di tutto il personale docente e scolastico all’interno delle nostre aule è il nostro primo obiettivo. Lavorare in ambienti confortevoli, ben riscaldati e sicuri è una condizione essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche. Ringrazio gli uffici tecnici per la tempestività con cui hanno predisposto la progettazione, permettendoci di avviare gli interventi e farci trovare pronti per l’avvio del prossimo anno scolastico”.