Tragedia al Rally della Val D’Aveto, copilota muore in un incidente

Genova. Tragedia al Rally della Val D’Aveto durante la seconda giornata di gare.

Il copilota dell’equipaggio numero 6 a bordo della Skoda Fabia, Stefano Sappracone, è morto oggi, domenica 6 settembre, in un incidente a Mileto.

Sappracone aveva 43 anni ed era originario di Sanremo.

La tragedia alle 10.30 di stamattina. L’auto è uscita di strada durante la la prova speciale “Due Valli”, è finita in una scarpata e ha terminato la sua corsa contro un albero. Illeso il pilota dell’auto. Immediata è partita la richiesta di Sos grazie al sistema automatico di tracking gps.

I soccorritori sono arrivati dopo soli quattro minuti, ma il personale sanitario (due ambulanze, ciascuna con un medico a bordo) non ha potuto far altro che constatare il decesso del navigatore. Sul posto anche i vigili del fuoco del neonato distaccamento volontario di Rezzoaglio, che hanno provveduto a estrarre il corpo della vittima.

Tutti i concorrenti fermati alla partenza della prova speciale sono stati fatti rientrare al riordino di Allegrezze, dove è terminata la gara. Le vetture che erano già transitate sulla prova speciale sono rientrate a loro volta al riordino di Allegrezze percorrendo il percorso previsto in trasferimento.

Lanternarally, l’Automobile Club d’Italia, il Gruppo Sportivo Allegrezze e le amministrazioni locali esprimono il loro cordoglio e la propria vicinanza ai familiari dello sfortunato navigatore.