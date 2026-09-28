Ragazzina di 14 anni picchiata davanti all’ingresso della scuola, indagano i carabinieri

Genova. Saranno i carabinieri della compagnia San Martino a tentare di far luce su quanto accaduto venerdì mattina davanti all’istituto Montale di via Archimede, dove una ragazzina di 14 anni è stata presa per i capelli, schiaffeggiata e sbattuta ripetutamente contro una ringhiera.

Secondo le prime informazioni raccolte dai militari dell’Arma ad aggredirla sarebbe stata una compagna di scuola e la sorella, anche se non è chiaro se quest’ultima abbia partecipato o meno alla violenza.

La ragazzina, dopo il pestaggio è tornata a casa e i genitori hanno chiamato l’ambulanza. E’ stata portata in ospedale, medicata e poi dimessa con 8 giorni di prognosi. La ragazza dovrebbe formalizzare la denuncia nelle prossime ore.