Raduno degli Autieri a Sestri Levante, l’Anpi non ci sta: “Connotazione militare”. Il sindaco: “Qual è il problema?”

Sestri Levante. Scoppia la polemica a Sestri Levante per la decisione di ospitare il 32esimo raduno nazionale degli Autieri, previsto dal 9 all’11 ottobre 2026. A sollevare dubbi è la sezione Brigata Zelasco dell’Anpi: “Perché è stata scelta proprio Sestri Levante?“. E a stretto giro è arrivata la risposta del sindaco Francesco Solinas.

“Il programma è conosciuto e presenta una chiara connotazione militare, con la presenza di militari in servizio e in congedo, autorità e cerimonie legate agli apparati militari – accusa l’associazione dei partigiani -. Non vediamo alcun legame storico o territoriale specifico tra gli Autieri e Sestri Levante, il Tigullio o il Golfo Paradiso. In questi anni, inoltre, non abbiamo mai visto l’associazione partecipare alle manifestazioni istituzionali della nostra città, compresa la ricorrenza del 4 novembre. La storia degli Autieri in Liguria rimanda soprattutto a Genova e Savona. A Genova esistono già una sezione dell’associazione e un monumento dedicato agli Autieri. Chiediamo quindi all’amministrazione comunale di spiegare quali ragioni storiche, culturali e territoriali abbiano portato a scegliere Sestri Levante”.

Il raduno prevede la partecipazione di persone varie parti d’Italia e una serie di eventi pubblici come conferenze, mostre, concerti, esibizioni e sfilate. Come spiegato dagli organizzatori “vuole essere un momento di osmosi e sinergia con le istituzioni locali e la popolazione civile, una riscoperta delle radici del Corpo automobilistico (oggi Arma trasporti e materiali) affondate nel territorio ligure, che vide nascere i pionieri della Motorizzazione militare, in particolare a Genova (1939-1940) e Savona (1940-1943), sedi del 15° Centro automobilistico, in seguito 15° reggimento Autieri. Queste unità del Corpo automobilistico, ai tempi, erano alimentate soprattutto da giovani liguri tra cui, il più celebre, l’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini“.

Ma il riferimento a Pertini non è bastato a dissipare le perplessità dell’Anpi: “In un momento segnato dalle guerre e dal riarmo, una manifestazione con una connotazione militare così evidente rischia di contraddire il lavoro svolto dalle cittadine e dai cittadini, dalle associazioni e dalle scuole sestresi per costruire una cultura della pace. Il nostro pensiero si rivolge soprattutto alle giovani generazioni. Uniformi, mezzi, cerimonie e simboli militari possono esercitare un forte fascino e presentare l’arruolamento e la vita militare come un modello desiderabile. Abbiamo bisogno di giovani capaci di immaginare per sé stessi e per il proprio futuro una società fondata sulla pace, sulla democrazia, sul rispetto, sull’inclusione, sulla solidarietà e sui valori civili e sociali”.

“Sestri Levante – prosegue l’associazione – deve continuare a essere una città di pace, capace di mantenere vivi i valori della Resistenza, della Costituzione e del ripudio della guerra. Riteniamo necessaria una riflessione anche sulla prevista posa di un nuovo cippo o monumento. Se si vuole lasciare alla città un segno permanente della memoria, sarebbe più coerente dedicarlo ai militari che, dopo l’8 settembre 1943, rifiutarono di restare al fianco del regime fascista e scelsero di combattere il nazifascismo insieme alle partigiane e ai partigiani. In quella memoria dovrebbero trovare posto anche gli internati militari italiani, deportati per essersi rifiutati di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Chiediamo al sindaco e alla giunta di rispondere nel merito e di rivedere la decisione assunta: Sestri Levante non sia lo scenario di questa manifestazione e l’eventuale monumento venga ripensato come luogo della memoria dedicato a chi scelse la libertà e la democrazia contro il nazifascismo”.

“Il Comune di Sestri Levante ha scelto di ospitare il 32esimo Raduno nazionale degli Autieri d’Italia perché si tratta di una manifestazione nazionale che porterà nella nostra città associazioni, cittadini e rappresentanti provenienti da diverse parti d’Italia, con conferenze, mostre, concerti, esibizioni e momenti pubblici culturali – risponde il sindaco Francesco Solinas -. Non si comprende quindi, quale sarebbe il problema nel fatto che Sestri Levante ospiti una manifestazione dedicata a una componente delle nostre forze armate che, peraltro, è vocata alla gestione logistica. Le forze armate della Repubblica italiana non sono quelle del regime fascista. Sono istituzioni della Repubblica democratica e la stessa Costituzione stabilisce, all’articolo 52, che il loro ordinamento si uniforma allo spirito democratico della Repubblica. Questo principio dovrebbe essere patrimonio comune e ben presente soprattutto a chi richiama continuamente la Costituzione”.

“Trovo pertanto grave e profondamente sbagliato – prosegue il sindaco – sostenere che uniformi, mezzi, cerimonie e simboli militari rappresentino, di per sé, un modello incompatibile con una cultura democratica o addirittura un messaggio diseducativo per i giovani. Un conto è criticare una guerra, un’azione militare o una determinata scelta politica. Un altro è mettere in discussione il valore democratico delle nostre Forze Armate nel loro complesso che include le loro manifestazioni. Si può certamente discutere sulla scelta di un luogo, sul programma o sulle modalità di un evento. Quello che non può essere accettato è che si pretenda di stabilire che una manifestazione militare non possa avere spazio nella nostra città perché considerata, per un pregiudizio, culturalmente sospetta”.

“Sestri Levante è una città antifascista, democratica e profondamente legata alla propria storia. Proprio per questo non ha bisogno di costruire nuovi steccati ideologici soprattutto da chi si presenta come democratico e inclusivo”, conclude Solinas.