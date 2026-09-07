Racing Force Group, da Ronco Scrivia agli Usa: nuova sede in California

Ronco Scrivia. Racing Force Group, leader mondiale nel settore degli equipaggiamenti di sicurezza per il motorsport, continua ad ampliare la propria presenza negli Stati Uniti con l’apertura del nuovo West Coast Operations Center a Corona, in California. Si tratta della quarta sede strategica della società controllata Racing Force USA, affiancandosi a quelle di Mooresville (North Carolina), Indianapolis (Indiana) e Miami (Florida), nella visione di una rete in Nord America concepita per potenziare il supporto ai clienti, migliorare l’efficienza operativa e sostenere la continua crescita nella regione delle Americhe.

Il West Coast Operations Center, con una superficie di oltre 700 quadrati, comprende spazi adibiti a magazzino, uffici, un centro di assistenza tecnica e un Pro Shop dedicato ai marchi OMP, Bell Racing, Zeronoise e Racing Spirit. Il Pro Shop è già attivo, offrendo a piloti, team, rivenditori e appassionati nell’area accesso diretto ai prodotti, supporto e servizio clienti.

Nell’ambito di un’implementazione progressiva, la distribuzione, inclusa l’evasione degli ordini destinati ai rivenditori della West Coast e ai clienti online, inizierà nel corso del quarto trimestre del 2026. Entrata a pieno regime, la base di Corona consentirà di velocizzare i tempi di consegna negli Stati Uniti occidentali, diventando un polo strategico per la rete di rivenditori di Racing Force USA, i team professionistici e il mercato delle competizioni off-road, in rapida crescita.

La sede californiana riveste inoltre un significato particolare per Bell Racing, uno dei marchi di punta di Racing Force Group. Fondata nel 1954 nell’omonimo sobborgo di Los Angeles, Bell ha contribuito a definire i moderni standard di sicurezza dei caschi per il motorsport. La presenza di Racing Force USA a pochi chilometri dal luogo di nascita del brand rende omaggio a questa eredità con rinnovate ambizioni.

L’apertura del West Coast Operations Center rientra nel continuo processo di ottimizzazione del modello operativo di Racing Force USA, nel quale ogni sede ricopre un chiaro ruolo strategico. Il quartier generale e principale centro logistico di Mooresville, in North Carolina, incorporerà le attività di magazzino precedentemente gestite dalla sede di Miami, che diventerà un ufficio commerciale dedicato al mercato sudamericano, supportando clienti, sviluppo del business e attività commerciali in tutta la regione.

Racing Force Group opera oggi attraverso otto sedi nel mondo, tra cui i quartieri generale con i poli di ricerca e produzione di Ronco Scrivia (Italia) e Sakhir (Regno del Bahrain), oltre alle sedi di Pisa (Italia) e Tubize (Belgio).

Kyle Kietzmann, Presidente & CEO di Racing Force USA

“L’apertura del nostro West Coast Operations Center rappresenta un’altra tappa importante nell’evoluzione della rete operativa di Racing Force USA. Mentre il Pro Shop è già in servizio, entro la fine dell’anno la struttura inizierà a supportare la distribuzione ai rivenditori della West Coast e l’evasione degli ordini online, consentendoci di servire i clienti della regione in modo più efficiente. La trasformazione della nostra sede di Miami in un ufficio commerciale dedicato al mercato sudamericano consolida ulteriormente la nostra capacità di servire i clienti in tutte le Americhe. Nel complesso, questi investimenti creano una piattaforma integrata che ci permette di essere più vicini ai nostri clienti, migliorare l’efficienza operativa e fornire una base scalabile per sostenere la continua espansione di Racing Force Group in tutta l’area