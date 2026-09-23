Quinto, il centro anziani La Rotonda ricorre al Tar contro l’assegnazione degli spazi di piazzale Rusca

Genova. L’assemblea del Centro Anziani La Rotonda approva il ricorso contro l’esito del bando comunale che ha assegnato la gestione dello spazio di piazzale Rusca a Quinto alla Compagnia delle Donne. Il Centro Anziani dovrebbe lasciare l’immobile dopo cinquant’anni di attività e in queste settimane aveva rilanciato una proposta di apertura dello spazio a tutto il quartiere.

Sabato 19 settembre si è riunita l’assemblea e il portavoce e presidente uscente Pietro Pastorino ha ricostruito i diversi passaggi compiuti negli ultimi mesi, dalla richiesta di annullamento in autotutela del bando alla proposta di aprire una fase di co-progettazione capace di ricomporre la frattura che si è creata nel territorio.

Nella comunicazione del Centro si legge: “Fin dall’inizio, la proposta della ‘Rotonda’ è stata quella di non limitarsi a difendere la continuità dello storico circolo, ma di cogliere questa situazione come un’occasione per ripensare il futuro del Centro: una nuova gestione capace di coinvolgere una pluralità di associazioni, comprese quelle che hanno partecipato al bando, e di trasformare La Rotonda in uno spazio pubblico sempre più aperto a tutto il quartiere, dedicato alla socialità, alla cultura, all’aggregazione e alla partecipazione”.

Dopo l’istanza di autotutela presentata al Comune e al Municipio, l’Amministrazione ha comunicato di non ritenere sussistenti le condizioni per procedere all’annullamento del bando a cui il Centro Anziani ha partecipato in cordata con la cooperativa “Il Cesto” con l’esperienza dei Giardini Luzzati – Spazio Comune, la cooperativa “il Rastrello” e la cooperativa “La Comunità”.

In seguito, si è aperto un ulteriore tentativo di confronto istituzionale. L’assessore al Patrimonio Davide Patrone e il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo hanno cercato, per quanto nelle rispettive competenze, di favorire un incontro tra le parti e verificare la possibilità di trovare una soluzione condivisa, evitando che la vicenda producesse una definitiva contrapposizione sul futuro dello spazio.

Un passaggio che l’assemblea della Rotonda ha ritenuto importante riconoscere e valorizzare: il bando è stato promosso e gestito dal Municipio Levante, mentre il patrimonio comunale coinvolto nella vicenda rientra nelle competenze dell’assessorato al Patrimonio: è quindi attraverso il confronto tra questi diversi livelli istituzionali che si è cercato di verificare una possibile soluzione.

Il tentativo, tuttavia, non ha prodotto una convergenza sulla ridefinizione del progetto e della gestione del Centro. La proposta di aprire una nuova fase condivisa non ha trovato le condizioni necessarie per essere concretamente realizzata. A questo punto l’assemblea ha ritenuto necessario di procedere con un ricorso al Tar, chiedendo anche in via cautelare la sospensione dell’assegnazione dello spazio alla Compagnia delle Donne e sottoponendo alla magistratura amministrativa la verifica della regolarità della procedura di gara, sulla base degli elementi emersi e dei pareri legali acquisiti dall’associazione.

Il ricorso, fanno sapere del Centro Anziani, rappresenta una scelta netta di dissenso rispetto all’esito del procedimento e alla decisione assunta dal Municipio, ma non vuole tradursi in una chiusura del dialogo con le istituzioni né in una contrapposizione personale con gli amministratori coinvolti.

“La Rotonda” intende continuare a sostenere la propria proposta per il futuro dello spazio.

Parallelamente al ricorso, l’associazione chiederà al Comune e al Municipio di poter avviare una serie di attività e iniziative aperte al territorio, mettendo a disposizione lo spazio per associazioni, abitanti e realtà locali. La disponibilità, nelle intenzioni della Rotonda, riguarda anche la Compagnia delle Donne e tutti i soggetti che vogliano contribuire alla vita del Centro.

L’obiettivo è fare della Rotonda non semplicemente il luogo di una singola associazione, ma uno spazio pubblico di tutto il quartiere: una casa delle associazioni e delle persone di Quinto, capace di mantenere la propria identità e la propria storia e, contemporaneamente, di aprirsi a nuove generazioni, nuove esperienze e nuove forme di partecipazione.

Per sostenere il ricorso al TAR e le attività dell’associazione sarà inoltre costituito un fondo di autofinanziamento, attraverso il quale la comunità della Rotonda potrà contribuire direttamente a questa nuova fase.

L’assemblea ha infine accolto con favore la riorganizzazione del direttivo: Anna Degl’Innocenti, una storica animatrice del Centro, è stata eletta nuova presidente della Rotonda. A lei spetterà accompagnare questa fase, con l’obiettivo di custodire la tradizione dello storico circolo di Quinto e, nello stesso tempo, favorirne l’apertura alle giovani generazioni e all’intero territorio.

Pietro Pastorino continuerà invece a rappresentare ufficialmente l’associazione in qualità di portavoce.

Il dibattito in consiglio comunale

Ieri, prima del consiglio comunale, l’assessore al Patrimonio Davide Patrone aveva risposto a un’interrogazione della consigliera Paola Bordilli sull’argomento: “L’immobile è destinato alle attività associative di interesse municipale e la competenza sull’assegnazione è quindi del Municipio Levante, che peraltro è titolare della concessione demaniale marittima sull’area. Scaduta la precedente concessione dello storico assegnatario, il Municipio ha avviato una procedura di bando alla quale hanno partecipato quattro soggetti. All’esito della valutazione della commissione tecnica è risultato aggiudicatario il progetto presentato dalla Compagnia delle Donne, quale capofila di un partenariato proponente e il Municipio ha disposto l’aggiudicazione nel luglio scorso. Successivamente è pervenuta da parte del precedente assegnatario, risultato secondo in graduatoria, un’istanza di annullamento in autotutela. Gli uffici del Municipio hanno svolto la loro istruttoria riesaminando gli atti e le valutazioni della commissione e non hanno adottato il provvedimento di annullamento. Per quanto riguarda quindi il procedimento amministrativo l’aggiudicazione è efficace. Detto questo, credo sia doveroso esprimere una valutazione politica molto chiara sull’impostazione scelta dal Municipio che ho avuto modo di rappresentare direttamente anche al presidente Bogliolo. A mio avviso si perde un’occasione. Si sono messi in competizione progetti in quello spazio che avrebbero potuto essere considerati complementari. Ha valore il progetto sull’invecchiamento attivo della Compagnia delle Donne, ha valore la presenza storica del Centro Anziani La Rotonda, hanno valore le realtà che operano nel sociosanitario e la rete di giovani che aveva partecipato alla procedura. In un’area che ha bisogno di aggregazione, presidio sociale, attività per gli anziani ma anche di protagonismo dei giovani, credo sarebbe stato più utile provare a costruire un progetto complessivo di comunità. È anche per questa ragione che fermo restando l’esito amministrativo della procedura, Comune e Municipio hanno successivamente tentato di favorire un dialogo tra i soggetti coinvolti”.

Come andrà avanti l’iter? Lo spiega Patrone: “La direzione Patrimonio procederà alla richiesta di riconsegna delle chiavi al concessionario uscente e alla contrattualizzazione del rapporto con il soggetto risultato aggiudicatario. Lo faremo mantenendo ferma l’assegnazione decisa dal Municipio ma lavorando, come condiviso, affinché il contratto e soprattutto la futura programmazione dell’attività valorizzino il più possibile quella dimensione di rete che riteniamo fondamentale per questo spazio. E qui sta anche una lezione politica per il futuro. Il regolamento sull’amministrazione condivisa approvato all’unanimità da quest’aula, ci mette oggi a disposizione strumenti diversi, co-programmare, co-progettare, che significa quando le condizioni lo consentono non limitarsi a mettere le associazioni l’una contro l’altra ma valorizzarne la complementarità nella costruzione dell’interesse pubblico. Questa vicenda per noi conferma la necessità di andare sempre di più in quella direzione. Naturalmente restano impregiudicati gli strumenti di tutela previsti all’ordinamento per chi ritenga di contestare gli atti della procedura, rivolgendosi al giudice amministrativo. In definitiva io credo che purtroppo si tratti di una occasione persa. Noi come Comune dobbiamo fare i notai di quanto stabilito dal Municipio. Lavoriamo affinché in quell’area si possa traguardare una rigenerazione con gli strumenti che siano a disposizione ma un’occasione persa resta tale”.