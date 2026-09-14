Quinto, fiamme in un appartamento: coppia salvata sul balcone

Genova. Un incendio è scoppiato la notte scorsa in un appartamento di via Majorana, a Quinto. Due persone, l’anziana coppia residente, sono state accompagnate all’ospedale San Martino sotto choc e con un principio di intossicazione.

A chiedere aiuto sono stati proprio i due anziani, che a causa delle fiamme non sono riusciti a raggiungere la porta di casa e si sono rifugiati sul balcone. Da lì hanno iniziato a urlare chiedendo aiuto sino a quando i vicini non li hanno sentiti e hanno chiamato il 112.

I due coniugi, residenti in un appartamento al secondo piano, sono stati raggiunti dai vigili del fuoco con l’autoscala e portati al sicuro in strada. Nel frattempo una squadra ha attaccato l’incendio per spegnerlo. Intorno alle cinque le fiamme erano domate, ma era rimasto il presidio.

Sul posto è intervenuta anche la polizia. I tecnici dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per verificare l’agibilità dell’appartamento, visto che l’incendio ha provocato ingenti danni.