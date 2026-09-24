Quezzi, discarica a cielo aperto in via Daneo: dopo anni di degrado installata una telecamera

Genova. Da anni è una discarica a cielo aperto, con cataste di rifiuti ingombranti e immondizia di vario genere che ostruiscono periodicamente il passaggio sul marciapiede. Ma da qualche giorno, a osservare quel tratto di via Giovanni Daneo nel quartiere genovese di Quezzi, c’è una nuova telecamera acquistata e installata dal Municipio Bassa Valbisagno con l’obiettivo di trovare i responsabili.

“È un impegno che mi ero preso in campagna elettorale per risolvere questa piaga che dura da troppo tempo – spiega il presidente Fabrizio Ivaldi -. A novembre dello scorso anno avevamo chiesto preventivi al Comune, poi abbiamo dovuto aspettare l’approvazione del bilancio comunale per ricevere le risorse in parte corrente. A febbraio sono arrivati i soldi, abbiamo fatto i necessari passaggi con gli uffici, a maggio è partito l’ordine ma è intervenuto un problema tecnico. Finalmente mercoledì scorso la telecamera è stata installata ed è in funzione“.

Il dispositivo è costato oltre 4.600 euro, calcolando anche l’Iva, e permette di monitorare in particolare il marciapiede di fronte al civico 106, poco più a monte del viadotto autostradale. Un “angolo della vergogna” segnato da continui abbandoni di rifiuti, in particolare ingombranti, finora rimasti sempre impuniti.

Le immagini confluiranno nel circuito del Comune di Genova e potranno essere visionate dalla polizia locale su segnalazione di Amiu o di qualunque cittadino. In questo modo di spera di identificare gli autori (e ci sono elementi che fanno supporre il concorso di persone esterne al quartiere) ma anche di ottenere un effetto deterrente. “Potrà servire anche per la sicurezza o eventuali incidenti stradali”, sottolinea Ivaldi.

In via Daneo si è consolidata nel tempo la situazione più incresciosa, ma il problema esiste anche in altre zone del municipio: “Stiamo valutando di acquistare altre telecamere per le zone soggette ad abbandono di rifiuti – fa sapere il presidente -. In Pianderlino ce n’è già una attiva. Un altro punto critico è via Fereggiano di fronte alle poste, l’altro giorno c’era un’intera camera da letto. Abbiamo segnalazioni anche da via Fratelli Cervi. È ovvio che non possiamo controllare tutte le postazioni, ma vorremmo monitorare almeno i punti più critici”.