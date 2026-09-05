Quattro anni di governo Meloni, Berrino (Fdi): “Risultato significativo, 1413 giorni sono stabilità”

Liguria. “Ieri Fratelli d’Italia ha celebrato nella grande manifestazione di Bari il traguardo dei 1413 giorni di governo Meloni, un risultato significativo che testimonia la stabilità dell’esecutivo e la continuità dell’azione governativa. E proprio la possibilità di aver potuto lavorare in un orizzonte di legislatura ha consentito e consente di programmare gli interventi e di portare avanti gli impegni assunti con gli elettori. Tra gli elementi caratterizzanti dell’azione dell’esecutivo vi sono la crescita dell’occupazione, la diminuzione dell’inflazione rispetto ai picchi registrati negli anni precedenti e una maggiore credibilità dell’Italia sul piano internazionale. Riteniamo che stabilità e continuità rappresentino condizioni importanti per affrontare le principali questioni economiche e sociali. Il governo deve continuare a concentrarsi su famiglie, imprese, lavoratori e sicurezza, verificando gli effetti concreti delle proprie politiche. Come Fratelli d’Italia della provincia di Imperia continueremo a sostenere l’azione del governo Meloni e a promuovere sul territorio il confronto sui risultati raggiunti e sulle questioni ancora da affrontare“.

Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Imperia, commentando il traguardo dei 1413 giorni di permanenza in carica del governo guidato da Giorgia Meloni.