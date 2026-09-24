Festival Quarto Pianeta, dal 25 al 27 settembre gli spettacoli all’ex ospedale psichiatrico

Genova. Prosegue la programmazione di Quarto Pianeta Festival che dopo il debutto della scorsa settimana, entra nel vivo e va ad esplorare il tema della 15 edizione: “TrasformAzioni”.

Un concetto che abbraccia i grandi fenomeni di cambiamento del nostro tempo e i fattori che li determinano, ponendo però l’accento sui gesti e sulle scelte concrete necessarie per innescarli, orientarli e affrontarli.

Promosso dall’IMFI, Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli, con la collaborazione del Coordinamento Quarto Pianeta, il Festival si svolge nella storica sede dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto (Via Maggio 4 Genova Quarto) e proseguirà fino al 1 novembre con 47 eventi tra arte, teatro, musica, cinema e incontri per celebrare 15 anni di cultura, inclusione e rigenerazione urbana.

Gli eventi dal 25 al 27 settembre – Tre giornate tra memoria, emancipazione femminile, letteratura e musica dal vivo. Si comincia venerdì 25 settembre con un focus sul contributo delle donne alla storia d’Italia: alle 18:00 presso la Sala Luigi Tenco verrà proiettato il docufilm LOLA – IL DEPUTATO DELLE DONNE sulla partigiana e Madre Costituente Angiola Minella (prodotto dalla Fondazione Diesse, regia di Ugo Roffi), seguito alle 21:00 allo Spazio 21 dallo spettacolo teatrale CHIAMATEMI ANNA, dedicato alla figura di Anna Kuliscioff, regia di Deborah Riccelli che dà voce a una delle protagoniste dell’emancipazione femminile in Italia. La giornata di sabato 26 settembre si aprirà alle 18:00 allo Spazio 21 con la presentazione del libro di poesie SCHEGGE DI LUCE di Tiziana Sorrentino, per poi proseguire alle 21:00 all’Arena del Centro Sociale con il concerto-spettacolo elettrorock e visual dei XALLA XALLA. Infine, domenica 27 settembre alle 21:00, sempre all’Arena del Centro Sociale, si esibirà il quintetto KALIGO con la loro originale fusione tra jazz, world music e sonorità elettriche.

Rossella Soro, direttrice artistica dell’evento, esprime grande soddisfazione per il successo della prima settimana di programmazione e ricorda che quest’anno durante il Festival saranno ricordati quattro anniversari storici del 2026.

I cent’anni dalla nascita di Dario Fo, un omaggio al premio Nobel e alla sua arte priva di confini con un percorso espositivo e performativo che ancora una volta trasforma lo Spazio 21 in un’Officina Didattica. Unendo la satira e l’impegno sociale di Dario Fo e Franca Rame, usando il teatro, luogo per eccellenza di azioni e trasformazioni, e l’arte povera. La creatività diventa così strumento di cura, inclusione e partecipazione.

Gli ottant’anni del diritto al voto per le donne, per fare il punto sul protagonismo e l’emancipazione femminile ospitando importanti testimonianze.

I cent’anni della Grande Genova, per esplorare l’evoluzione urbanistica e sociale della città.

I centotrent’anni dalla nascita di Sandro Pertini, per ribadire l’attualità delle battaglie per i diritti costituzionali.

Per preservare l’indipendenza, l’accessibilità e la qualità della proposta culturale del Festival, l’organizzazione rivolge un appello al pubblico e alla comunità, invitandoli a sostenere la nuova edizione di Quarto Pianeta Festival.

«Abbiamo bisogno della partecipazione di tutti per dare continuità a questo progetto. Sostenere il Festival significa contribuire alla crescita di uno spazio condiviso, in cui arte e socialità si traducono in pratiche concrete di inclusione e cittadinanza attiva».

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 25 SETTEMBRE

18.00 Sala Luigi Tenco

Proiezione del docufilm sulla partigiana e Madre Costituente Angiola Minella

LOLA – IL DEPUTATO DELLE DONNE

da un’idea di Alessandro Lombardo e Mario Margini

regia di Ugo Roffi

Prodotto dalla Fondazione Diesse

in collaborazione con la Fondazione Cento Fiori di Savona e la Fondazione Nilde Iotti di Roma

Al termine della proiezione interverranno:

Giorgio Ravera, Fondazione Diesse, Ugo Roffi, regista, Francesca Ferrando, UDI Genova

21.00 Spazio 21

Spettacolo teatrale

CHIAMATEMI ANNA. Anna Kuliscioff, la forza di una donna, la voce di una rivoluzione

di Deborah Riccelli

con Lucia Vita

regia di Deborah Riccelli

voci fuori scena Lazzaro Calcagno, Deborah Riccelli

Anna Kuliscioff una delle protagoniste principali dell’emancipazione femminile appena trascorso il centenario della sua morte lascia in eredità la lotta per il diritto al voto, la dignità del lavoro femminile e la parità salariale.

SABATO 26 SETTEMBRE

18.00 Spazio 21

Presentazione del libro

SCHEGGE DI LUCE. Viaggio di un amore che trasforma

di Tiziana Sorrentino

illustrazioni di Enrica Viacava

dialoga con l’autrice Viviana Agata Nervo

Una raccolta di poesie nata quasi senza volerlo, come un diario dell’anima.

21.00 Arena del Centro Sociale

Concerto spettacolo

XALLA XALLA

con Fabrizio Bianchini, Hans Bolte, Marika Pellegrini, Pino Parello

immagini e filmati elaborati e proiettati dall’artista visuale Bruno Meneghelli.

Il progetto è quello di un elettrorock suonato in quartetto utilizzando loop e campionamenti spesso con strutture aperte, in modo da lasciare ampio spazio all’improvvisazione dal vivo. Le esibizioni vengono concepite come degli spettacoli, più che veri e propri concerti.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

21.00 Arena del Centro Sociale

KALIGO in concerto

Tiziana Baggetta, Luca Cresta, Folco Fedele, Alessandro Melizzi, Massimo Trigona

Kaligo è un progetto musicale inedito nato dall’incontro di cinque musicisti uniti dalla ricerca di un suono autentico e senza conﬁni. La formazione in quintetto fonde inﬂuenze che spaziano dal jazz alla world music e sfumature più elettriche.