Punta Vagno, al Comune di Genova concessione “potenziata” fino al 2055: spazi per ristoro, eventi e spettacoli

Genova. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha definito oggi due nuovi atti concessori nel porto di Genova, relativi al compendio demaniale marittimo nel quale opera Amico & Co e alle aree di Punta Vagno, alla Foce assentite al Comune di Genova.

“Due provvedimenti di lungo periodo che consentono di dare certezza alla programmazione degli investimenti e accompagnare, nei rispettivi ambiti, lo sviluppo di attività industriali e interventi pubblici”, scrive Palazzo San Giorgio nella sua nota stampa: lo sblocco di questa “pratica” – attesa – di fatto consente di procedere con la progettazione e l’esecuzione degli interventi di riqualificazione attesi dalla cittadinanza per il parco di Punta Vagno, oggi sotto i ferri dopo il revamping del depuratore di Iren.

“Il nuovo atto consente inoltre la realizzazione degli interventi di rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura del depuratore e la riqualificazione dei giardini sovrastanti, insieme al previsto revamping dell’impianto di depurazione, per il quale è previsto un investimento di circa 50 milioni di euro – si legge nella nota stampa – Tra gli interventi ricompresi nello scopo concessorio figura anche la realizzazione del nuovo skate park, progettato dall’artista coreana Koo Jeong A e destinato a essere donato alla città dalla Fondazione Friends of Genoa, per un investimento indicato nell’atto in circa 800 mila euro”

La nuova concessione è stata di fatto “pontenziata” perchè prevede attività di somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimento musicale, spettacoli teatrali e cinematografici all’aperto, mostre ed eventi culturali, oltre alla gestione di impianti sportivi.

La concessione ad Amico & Co

Oltra a Punta Vagno, l’Autorità di sistema portuale ha sbloccato anche il rinnovo della concessione demaniale per il cantiere navale Amico & Co, con una nuova scadenza al 31 dicembre 2060, riunendo in un unico compendio le aree sulle quali l’azienda svolge la propria attività nel porto industriale di Genova, fino ad oggi disciplinate da due distinti atti concessori con scadenza, rispettivamente, al 31 dicembre 2029 e al 19 dicembre 2039.

Il nuovo titolo conclude l’iter istruttorio avviato a seguito delle istanze presentate dall’azienda a partire dal 2020 e tiene conto del programma previsto sul compendio: circa 63 milioni di euro di investimenti già realizzati e ulteriori 34 milioni previsti. L’ammontare complessivo dell’impegno finanziario è quindi di circa 97 milioni di euro, prevalentemente riferiti a opere di carattere infrastrutturale destinate a rimanere acquisite al Demanio dello Stato. Il rilascio della concessione era già stato deliberato dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale, a seguito delle valutazioni sul percorso di investimento e di sviluppo dell’azienda nel quadro più generale delle attività industriali e navalmeccaniche del porto di Genova.

“Il nuovo atto conclude un lungo e approfondito confronto con l’Autorità di Sistema, avviato nel 2020 con la prima di una serie di istanze- ha dichiarato Bruno Guglielmini, Amministratore Delegato di Amico & Co S.p.A. – volte a valorizzare sia gli importanti investimenti già da noi effettuati a partire dal 2004, aggiuntivi rispetto a quelli considerati ai fini delle scadenze dei precedenti titoli – sia gli ulteriori importanti investimenti oggetto di apposito Piano di Impresa approvato dall’Autorità.”

“Questo riconoscimento – aggiunge Guglielmini – non solo è motivo di particolare orgoglio per la nostra Azienda, ma costituisce anche il miglior auspicio, per la prosecuzione del confronto virtuoso con l’Autorità di Sistema Portuale. Siamo infatti convinti che per rimanere competitivi sul mercato internazionale, caratterizzato da crescente dinamismo sia in termini di opportunità che di crescita, e da un consolidamento della concorrenza, saranno necessarie ulteriori dotazioni infrastrutturali.

Paroli: “Certezza per gli investimenti”

“Con questi due atti l’Autorità di Sistema Portuale prosegue il lavoro volto a dare certezza alla programmazione degli investimenti e ad accompagnare, per quanto di propria competenza, ogni fase di sviluppo del porto e delle aree demaniali – dichiara il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. – La nuova concessione ad Amico & Co consolida nel lungo periodo un’attività industriale altamente specializzata, che ha realizzato investimenti significativi nel porto di Genova e opera in un settore ad alto valore aggiunto e fortemente competitivo sui mercati internazionali”.

“È un percorso che potrà proseguire attraverso nuovi investimenti, da valutare in coerenza con gli indirizzi della pianificazione portuale – conclude il presidente – Allo stesso modo, la concessione di Punta Vagno consente al Comune di programmare interventi che uniscono funzioni ambientali, riqualificazione e fruizione pubblica. In entrambi i casi il compito dell’Autorità è creare le condizioni perché investimenti privati e pubblici possano essere programmati e realizzati in un quadro definito e coerente con lo sviluppo del porto e del territorio“.