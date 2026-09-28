Pulizia stazioni ferroviarie, Rfi paga la ditta Gam: 100 lavoratori ricevono gli stipendi arretrati

Genova. Buona notizia per i lavoratori della Gam, l’azienda che gestisce le attività di pulizia e decoro nelle stazioni ferroviarie liguri. Rfi ha pagato le fatture pregresse di marzo 2026 e aprile 2026 consentendo alla ditta di corrispondere quanto dovuto ai 100 dipendenti che ad agosto non hanno ricevuto lo stipendio. La retribuzione di settembre dovrebbe essere garantita, ma in ogni caso resta aperto lo stato di agitazione.

“Una vicenda che abbiamo portato in consiglio regionale con un ordine del giorno poi accolto dall’aula dopo le nostre insistenti richieste, perché non era accettabile che questi lavoratori continuassero a pagare le conseguenze di ritardi e problemi nei rapporti tra committente e aziende dell’appalto”, dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

Proprio una settimana fa i sindacati avevano organizzato un presidio a Principe per chiedere a Rfi di farsi carico dei pagamenti e alle istituzioni di intervenire per garantire il futuro dei lavoratori degli appalti. “Un’insolvenza ciclica che ricade interamente sulle loro spalle“, avevano denunciato.

“La vertenza si è conclusa positivamente, ma non bisogna abbassare la guardia in attesa della definitiva assegnazione della nuova gara indetta da Rfi per le attività di pulizia delle stazioni liguri e del Basso Piemonte – commentano le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa -. Il rischio che episodi come questo si ripetano è alto”. Poi il ringraziamento a “tutti coloro che hanno contribuito alla risoluzione della vertenza e, in particolar modo, il Consiglio regionale della Liguria per l’intervento svolto nei confronti di Rfi”.

“Quando abbiamo presentato il nostro ordine del giorno, il punto per noi era (ed è) molto semplice: chi lavora deve essere pagato – rimarca Giordano -. Dietro uno stipendio che non arriva non ci sono semplicisticamente pratiche amministrative o partite contabili, ma persone che devono pagare affitti, mutui, bollette e sostenere le proprie famiglie. Per questo abbiamo insistito affinché il Consiglio regionale prendesse posizione e intervenisse nei confronti di Rfi”.

“Accogliamo quindi con soddisfazione la conclusione positiva di questa fase della vertenza e il fatto che le stesse organizzazioni sindacali abbiano ringraziato l’assemblea legislativa della Liguria – continua Giordano -. Ma questa vicenda non può considerarsi definitivamente chiusa: concordiamo con i sindacati quando invitano a non abbassare la guardia in vista dell’assegnazione della nuova gara per le attività di pulizia delle stazioni liguri e del Basso Piemonte. È necessario evitare che tra qualche mese ci si ritrovi nuovamente nella stessa situazione: continueremo quindi a tenere alta l’attenzione con l’obiettivo di non dover fare in modo che sia necessario mobilitarsi o arrivare in aula perché un lavoratore riceva puntualmente lo stipendio che gli spetta”, conclude il consigliere pentastellato.