Pulizia nelle stazioni, l’accusa dei sindacati: “100 lavoratori senza stipendio”

Genova. Ancora una vertenza nel settore degli appalti ferroviari in Liguria. Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast e Orsa denunciano il grave blocco retributivo che sta colpendo il personale addetto ai servizi di decoro e igiene delle stazioni del territorio.

Alla base della protesta c’è quella che i sindacati descrivono come “insolvenza ciclica da parte di RFI relativa a fatture pregresse questa volta risalenti al mese di marzo 2026 e aprile 2026”. Secondo quanto spiegato dalle sigle sindacali, questo ritardo nei versamenti “blocca gli obblighi retributivi del Consorzio Stabile Impero nei confronti della consorziata Gam impedendo, di fatto, il pagamento degli stipendi di agosto 2026 a circa 100 addetti che operano nelle stazioni della Liguria». Si parla di somme consistenti: «emolumenti di alto spessore e superiori al milione di euro che dal mese di marzo 2026 sono fermi in chissà quale conto corrente della Tesoreria di RFI e che ad oggi devono ancora essere erogati”.

I rappresentanti dei lavoratori denunciano “la mancata erogazione degli stipendi relativi al mese di agosto 2026; la mancata erogazione dei ticket da parte di GAM» e manifestano forte preoccupazione per la «concreta incertezza sulle retribuzioni presenti e future». Una situazione che pesa drammaticamente sulle famiglie coinvolte, al punto che «molte famiglie rischiano di adoperare le comunità solidali per recepire viveri di prima necessità». Per questo le sigle sindacali chiedono con forza a RFI di «farsi carico in solidale dell’erogazione di tali somme per conto di GAM”.

Per sollecitare l’intervento delle istituzioni e dei vertici del Gruppo FS, e nell’auspicio dell'”assegnazione della nuova gara per veder garantiti nuovi emolumenti e nuove aziende più strutturate”, è stata indetta una giornata di mobilitazione per lunedì 21 settembre 2026. La protesta prenderà il via alle ore 8 con un’assemblea del personale presso la stazione di Genova Piazza Principe, a cui seguirà un presidio che si protrarrà fino alle ore 11